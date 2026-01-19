Bạn bè Mỹ Latinh gửi niềm tin vững bền vào con đường cách mạng Việt Nam

Trước thềm Đại hội Đảng XIV, bác sĩ Romulo Velero, một trí thức cánh tả có uy tín tại Venezuela, chia sẻ những cảm xúc sâu sắc và những đánh giá giàu trải nghiệm về cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử - hiện tại của Đại hội.

Bác sĩ Romulo Velero trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, bác sĩ Romulo Velero cho rằng thành công của Đại hội XIV không phải là điều bất ngờ hay ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của một quá trình cách mạng lâu dài, được xây dựng trên những nền tảng tư tưởng, chính trị và xã hội vững chắc.

Là một người cộng sản Venezuela từng đến Việt Nam, được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Hoàng Văn Thái và sống giữa những người dân Việt Nam bình dị, kiên cường, bác sĩ Romulo Velero luôn có niềm tin vào con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn.

Nhắc lại kỷ niệm lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Romulo Velero cho biết đó là một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời của ông. Khi tiếp xúc với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, ông Romulo Velero không cảm nhận khoảng cách của một nguyên thủ hay một biểu tượng cách mạng toàn cầu, mà là sự giản dị, gần gũi, thấm đẫm nhân văn.

Chính sự thống nhất hiếm có giữa lý tưởng cách mạng và đạo đức cách mạng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên nền tảng sâu xa và bền vững nhất của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc gặp với Đại tướng Hoàng Văn Thái giúp ông Romulo Velero nhìn thấy một khía cạnh khác của Việt Nam: một đất nước có tổ chức, kỷ luật, tư duy chiến lược và ý chí quyết thắng.

Ông cho rằng thắng lợi của Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình không chỉ bắt nguồn từ lòng dũng cảm, mà trước hết từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ khả năng gắn kết chặt chẽ giữa ý chí chính trị và thực tiễn cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử.

Ngoài ra, bác sĩ Romulo Velero cũng có ấn tượng rất sâu sắc với những người dân Việt Nam bình dị. Họ là những người nông dân trên cánh đồng, công nhân trong nhà máy, hay những người mẹ mất con trong chiến tranh nhưng vẫn giữ trọn niềm tin vào Đảng và cách mạng.

Theo ông, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân Việt Nam được tôi luyện bằng sự hy sinh, mất mát và những thành quả cụ thể mà cách mạng mang lại. Đây chính là nền tảng xã hội vững chắc làm nên sức sống bền bỉ của cách mạng Việt Nam.

Từ những trải nghiệm và quan sát đó, ông Romulo Velero nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam như một bước phát triển logic và tất yếu của một Đảng cách mạng chân chính.

Theo ông, một Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập, thống nhất đất nước, vượt qua bao vây, cấm vận, tiến hành thành công công cuộc Đổi mới và từng bước khẳng định vị thế quốc tế hoàn toàn có đủ bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm để tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn và dẫn dắt đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Ông đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của sự kế thừa trong thành công của Đại hội XIV. Việt Nam luôn kiên định con đường đã lựa chọn, không phủ nhận lịch sử, không chạy theo những mô hình xa lạ, đồng thời không ngừng sáng tạo trong phương thức phát triển.

Đó là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là truyền thống coi nhân dân là gốc; là tinh thần dám nhìn thẳng vào khó khăn để tự sửa mình, làm mới mình.

Về quá trình Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội, ông Romulo Velero cho rằng việc huy động sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên, trí thức và các tầng lớp nhân dân không chỉ mang ý nghĩa lớn mà còn phản ánh bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng hiểu rõ sức mạnh của mình nằm ở sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân.

Từ góc nhìn của một người cộng sản Mỹ Latinh, nơi các lực lượng tiến bộ đang phải đấu tranh trong điều kiện hết sức phức tạp, ông Romulo Velero khẳng định Việt Nam mang lại bài học lớn về việc giữ vững độc lập tư duy, tự chủ đường lối và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Những nền tảng đó, theo ông, đã và đang giúp Việt Nam tiếp tục vận động, phát triển và tự làm mới mình trong một thế giới nhiều biến động.

Nhân dịp Đại hội XIV, ông Romulo Velero gửi tới các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam tình cảm trân trọng, đoàn kết và niềm tin sâu sắc.

Ông tin tưởng rằng với cội rễ bám sâu trong lòng dân tộc và truyền thống cách mạng đã được lịch sử chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước vững vàng đi tới tương lai, vì độc lập, phát triển và hạnh phúc của nhân dân.