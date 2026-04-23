Bản án nghiêm khắc cho đối tượng bắn chết người do mâu thuẫn đất đai

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân khu vực 4 (tỉnh Tây Ninh) mở phiên tòa trực tuyến xét xử bị cáo Hồ Trung Nga (63 tuổi, ngụ ấp Kênh Nhà Nhờ, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh) về các tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, khoảng năm 2004, giữa Hồ Trung Nga và ông Hồ Văn Mười (người bị câm, điếc bẩm sinh) phát sinh tranh chấp đất đai và đã được Tòa án giải quyết bằng bản án dân sự có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn kéo dài.

Đến năm 2015, Nga đặt mua qua mạng xã hội một khẩu súng hơi tự chế cùng đạn để săn bắn và cất giữ tại nhà.

Bị cáo Hồ Trung Nga. Ảnh: TTXVN phát.

Sáng 12/7/2025, trong lúc mang súng đi bắn chim tại khu vực đám tràm phía sau nhà, Nga phát hiện ông Mười đang đắp bờ ruộng tại phần đất từng tranh chấp.

Do ông Mười bị khuyết tật nên không nghe được tín hiệu ngăn cản, vẫn tiếp tục làm việc. Từ khoảng cách gần 2 mét, Nga dùng súng nhắm vào vùng ngực phải của ông Mười và bóp cò.

Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong cùng ngày. Kết luận giám định xác định nguyên nhân chết là do tổn thương tạng từ vết thương hỏa khí vùng ngực phải. Sau khi gây án, Nga đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng 266 viên đạn.

Kết quả giám định xác định khẩu súng là vũ khí quân dụng, có khả năng gây chết người; số đạn thu giữ cũng thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác và trật tự quản lý vũ khí.

Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn đất đai đã được giải quyết hợp pháp, bị cáo vẫn cố ý sử dụng súng là vũ khí quân dụng bắn vào vùng trọng yếu của nạn nhân, dẫn đến hậu quả chết người.

Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội đối với người khuyết tật nặng; đồng thời được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả và ra đầu thú.

Về dân sự, đại diện bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 519 triệu đồng; tại phiên tòa, các bên thống nhất bồi thường theo quy định pháp luật. Hội đồng xét xử xác định mức bồi thường hợp lý là 346 triệu đồng, bị cáo đã nộp trước 100 triệu đồng, còn phải tiếp tục bồi thường 246 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Trung Nga 20 năm tù về tội "Giết người" theo các Điều 123, Điều 51, Điều 52, Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự và 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304, Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù.

Ngoài ra, Tòa tuyên tịch thu, xử lý theo quy định đối với khẩu súng, đạn và các vật chứng liên quan; buộc bị cáo tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định pháp luật.