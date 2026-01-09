Bán 666.000 đồng/quyển, sách Kiều vẫn cháy hàng

Giá thành không thấp, phiên bản giới hạn "Kim Vân Kiều" vẫn ăn khách. Đây là tín hiệu cho thấy độc giả quan tâm tới giá trị sưu tầm của tác phẩm, ấn bản cao cấp vẫn là phân khúc thị trường ổn định.

Ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều của Nhã Nam mới ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 12/2025, phát hành 999 bản in trên giấy mỹ thuật, bụng sách phủ nhũ vàng. Chỉ sau vài ngày, ấn bản này đã "cháy hàng" nhanh chóng.

Ông Vũ Hoàng Giang - Phó tổng giám đốc Nhã Nam - đã chia sẻ với Tri thức - Znews về quá trình thực hiện ấn bản, và góc nhìn về tiềm năng của phân khúc sách cao cấp, mang tính sưu tầm.

Ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều của Nhã Nam. Ảnh: Nhã Nam.

Độc giả ngày càng quan tâm tới giá trị sưu tầm của sách

- Kim Vân Kiều" mới ra mắt khoảng một tuần nhưng đã hết hàng. Ông cảm thấy thế nào?

- Tôi vui mừng nhưng không quá bất ngờ. Ấn bản bản đặc biệt lần này được chúng tôi dồn rất nhiều tâm huyết. Ngoài ra, giá sách cũng rất hợp lý. Hơn hết là có 26 bức tranh Kiều được sáng tác trong nhiều năm, chưa từng được công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Với Nhã Nam, sức nóng này là một tín hiệu tích cực cho thấy độc giả ngày càng quan tâm đến giá trị trường tồn của sách, không chỉ nội dung mà cả hình thức và giá trị sưu tầm.

- Theo ông, điều gì khiến cuốn sách được đón nhận như vậy?

- Điểm đặc biệt trong ấn bản của Nhã Nam chủ yếu nằm ở tính chất “hội tụ di sản” của nó. Truyện Kiều viết bằng chữ Nôm nên cần phải chọn bản phiên âm, chú giải ra quốc ngữ nào đó thật đặc biệt. Chúng tôi đã chọn bản phiên âm, chú giải Kim Vân Kiều của học giả Nguyễn Văn Vĩnh.

Cũng rất may mắn, chúng tôi đã được gia đình họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm cho phép sử dụng 26 bức tranh Kiều chưa từng công bố của ông. Tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm có phong cách rất riêng, không chỉ ở chất liệu (giấy dó, than chì, bột màu, sơn dầu) mà còn ở đường nét, bố cục, cách biểu đạt tính cách, nội tâm nhân vật. Tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm, theo chúng tôi, rất cần được công chúng biết đến nhiều hơn.

Ông Vũ Hoàng Giang gặp bà Nguyễn Thu Giang - vợ danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm - người gìn giữ gia tài sáng tác của ông. Bà Thu Giang đang duyệt bản in thử bộ tranh minh họa Kiều của danh họa. Ảnh: Nhã Nam.

- Để hoàn thiện ấn bản này, đội ngũ biên tập và thiết kế đã mất bao lâu và gặp những thách thức gì?

- Trong công việc biên tập ấn bản Kim Vân Kiều, chúng tôi cảm thấy khó nhất là ở việc cân nhắc quyết định từ ngữ nào thì nên sửa theo quy tắc chính tả hiện hành, từ ngữ nào thì không.

Về cơ bản, chúng tôi giữ nguyên cách viết, phiên âm chữ quốc ngữ theo đúng bản Kim Vân Kiều in năm 1923, kể cả tên nhân vật không viết hoa như phổ biến hiện nay. Ví dụ, giữ cách viết “Tú bà”, “Thúc sinh”, “Mã giám sinh”. Chúng tôi muốn giữ nguyên tối đa cách viết, phiên âm quốc ngữ của Kim Vân Kiều năm 1923 vì cũng muốn độc giả hôm nay nhận thấy tính thời điểm của chữ Quốc ngữ đầu thế kỷ XX. Từ đó nhận ra tiếng Việt, quy cách viết chữ quốc ngữ hiện nay đã biến đổi nhiều.

Dĩ nhiên đây là công việc rất khó, đòi hỏi chuyên môn sâu về ngôn ngữ, chữ quốc ngữ. Vì thế, chúng tôi chắc cũng có những sai sót, nông cạn trong kiến thức, hiểu biết.

- Sắp tới, đơn vị có kế hoạch tái bản ấn phẩm này nhằm phục vụ bạn đọc phổ thông không?

- Đây là phiên bản đặc biệt, có đánh số và chỉ được in một lần, tuy nhiên chúng tôi sẽ tái bản một ấn bản phổ thông, với khổ 17 x 25 cm, nhỏ hơn một chút, thiết kế gọn nhẹ hơn một chút, tập trung vào trải nghiệm đọc và mức giá dễ tiếp cận hơn nữa, để phục vụ đông đảo bạn đọc yêu thích nội dung Kim Vân Kiều và thưởng tranh Nguyễn Tư Nghiêm, nhưng không nhất thiết theo đuổi hình thức sưu tầm.

Sách cao cấp là phân khúc thị trường ổn định

- Qua đợt phát hành này, ông đánh giá thế nào về nhu cầu của nhóm độc giả sẵn sàng chi trả cho các ấn bản cao cấp?

- Chúng tôi thêm củng cố niềm tin rằng các độc giả sẵn sàng mua và sưu tầm các ấn bản cao cấp, và ấn bản đặc biệt là một phân khúc thị trường ổn định, có chiều sâu.

Chúng tôi từng thực hiện nhiều ấn bản đặc biệt khác nhau, và hầu như lần nào cũng nhận được sự đón nhận rất tích cực từ độc giả. Điều này cho thấy nhu cầu của phân khúc này luôn hiện hữu, chứ không phải là trào lưu nhất thời.

Bụng sách ấn bản được mạ vàng. Ảnh: Nhã Nam.

Theo tôi, vấn đề không nằm ở chỗ “có hay không có” người mua, mà nằm ở chất lượng của cuốn sách và cách chúng ta làm ấn bản đặc biệt.

Trong tình hình thị trường hiện nay, đây cũng là một tín hiệu tích cực để Nhã Nam cùng một số đơn vị khác tiếp tục theo đuổi hướng làm sách chú trọng giá trị lâu dài, đáp ứng những nhóm độc giả ngày càng tinh tế và có yêu cầu cao đối với sách.

- Nhã Nam có dự định sẽ phát triển thêm dòng sách mang tính sưu tầm trong tương lai không?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư về hình thức và chất lượng gia công để làm ra những cuốn sách có giá trị sưu tầm cao hơn nữa, nhưng chúng tôi sẽ tiếp cận một cách thận trọng. Không phải cuốn sách nào cũng phù hợp để làm ấn bản sưu tầm, và chúng tôi không đặt mục tiêu làm nhiều, mà đặt mục tiêu làm đúng và làm tốt.