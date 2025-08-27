Bán 200.000 đồng/chỗ ngồi, quán cà phê thu bộn tiền ngày sơ duyệt A80

Bán chỗ ngồi với giá 150.000-200.000/người, quán cà phê Chuông Vàng ở góc đường Thanh Niên - Trúc Bạch thu bộn tiền trong chiều 27/8, ngày sơ duyệt diễu binh A80.

Ngoài tiền nước được niêm yết, mỗi khách hàng vào quán cà phê Chuông Vàng (góc đường Thanh Niên - Trúc Bạch, Hà Nội) chiều 27/8 còn phải trả từ 150- 200.000 đồng cho chỗ ngồi để xem sơ duyệt A80 khi đoàn khí tài quân sự diễu hành qua đây.

Để có một chiếc ghế ngồi xem sơ duyệt A80, khách phải trả 150- 200.000 đồng.

Theo quan sát của phóng viên chiều 27/8, quán có 7 tầng, mỗi tầng có khoảng 20-30 người ngồi uống nước để chờ xem đoàn khí tài đi qua. Nhiều khách hàng cho biết, họ rất bất ngờ khi được yêu cầu trả thêm hàng trăm nghìn đồng tiền chỗ ngồi ngoài tiền đồ uống mình sử dụng.

“Giá nước tại đây cũng phù hợp. Quán này ngày thường họ không thu tiền vị trí, tuy nhiên hôm nay do có sự kiện nên họ phụ thu 150 nghìn đồng một chỗ ngồi, tôi thấy như vậy cũng phù hợp bởi khách vào quán vừa có chỗ ngồi vừa được phục vụ điều hoà và sử dụng Internet”, một khách hàng nói.

Dù phải chi trả 150-200.000 mỗi chỗ ngồi nhưng nhiều khách hàng rất hoan hỷ.

Nhiều khách hàng khác cho biết, để chọn được chỗ ngồi ưng ý, họ phải đặt trước đó một ngày.

“Chúng tôi cũng hoan hỷ, vì chủ quán đã báo giá trước. Người lớn là 150 nghìn đồng, trẻ em bằng 1/2 người lớn. Người đặt sớm là 150 nghìn/vé, người đặt muộn là 200 nghìn đồng/vé. Chúng tôi thấy cũng phù hợp vì có một chỗ ngồi đẹp ngắm đoàn xe chở khí tài từ trên cao diễu hành qua trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, một vị khách nam nói.

Các quán cà phê trên đường Thanh Niên đều đông khách.

Nhiều người dân đến khu vực này chờ xem sơ duyệt diễu binh chiều 27/8 cho biết, do không gian bên trong chật chội, số chỗ ngồi hạn chế, một số chủ quán nước quanh đây mở thêm dịch vụ cho thuê ghế ngồi không khống chế thời gian với số tiền 200 nghìn đồng. Con số này có thể bị coi là giá "cắt cổ" ở hoàn cảnh bình thường, nhưng trong buổi chờ đợi chứng kiến sự kiện như A80, nhiều vị khách dễ dàng chấp nhận.

“Họ kinh doanh khó khăn nên chỉ có một hai ngày để có nguồn thu, do đó khách hàng cũng hoàn toàn chia sẻ”, một vị khách nữ nói.

Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều rất hào hứng đón chờ sự kiện này.

Áo cờ đỏ sao vàng là trang phục quen thuộc.

Khách hàng không quan tâm nhiều đến giá cả, chỉ mong được trực tiếp chứng kiến đoàn khí tài quân sự diễu hành qua đây.

Một quán cà phê trên đường Thanh Niên.