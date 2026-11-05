Bán 1,7 triệu bản ngày ra mắt, một tiểu thuyết tạo kỷ lục

Tiểu thuyết "A Court of Splintered Harmony" của nhà văn Mỹ Sarah J. Maas đạt doanh số 1,7 triệu bản tại bốn thị trường lớn ngay khi phát hành, thành hiện tượng xuất bản.

Theo Variety và tạp chí chuyên ngành Publishers Lunch, nhà xuất bản Bloomsbury xác nhận A Court of Splintered Harmony, tập thứ sáu trong bộ truyện A Court of Thorns and Roses, đạt doanh số khoảng 1,7 triệu bản tính đến ngày phát hành 27/10. Số liệu bao gồm lượng đặt trước và sách bán trong ngày đầu tiên tại Mỹ, Canada, Anh và Australia, với hai định dạng sách in và sách điện tử tiếng Anh. Doanh số chưa tính sách nói và các phiên bản dịch sang ngôn ngữ khác.

Hiện tượng xuất bản của năm

Đây là màn ra mắt có doanh số cao nhất trong sự nghiệp của Sarah J. Maas. Theo Variety, lượng sách bán ra tăng khoảng 600% so với tập trước, A Court of Silver Flames, phát hành năm 2021. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút thương mại của Sarah J. Maas, một trong những tác giả nổi bật nhất dòng romantasy - thể loại kết hợp tiểu thuyết lãng mạn và kỳ ảo.

Trả lời Variety, nữ nhà văn cho biết khi sáng tác, bà chỉ tập trung vào các nhân vật và những câu chuyện muốn kể. Sự đón nhận của độc giả đối với tác phẩm mới khiến bà bất ngờ và xúc động.

Theo Kirkus Reviews, bộ A Court of Thorns and Roses bắt đầu được xuất bản năm 2015, kể về Feyre Archeron, cô gái bị đưa đến thế giới của các sinh vật tiên sau khi giết một con sói. Từ câu chuyện ban đầu, Maas phát triển thế giới giả tưởng rộng lớn với những cuộc tranh giành quyền lực, chiến tranh, phép thuật và các mối quan hệ tình cảm phức tạp.

A Court of Splintered Harmony đánh dấu lần đầu tác giả trở lại bộ truyện sau hơn 5 năm. Trước đó, tập gần nhất là A Court of Silver Flames, xuất bản năm 2021. Sự chờ đợi kéo dài khiến cuốn sách trở thành một trong những tác phẩm được quan tâm nhất của thị trường xuất bản năm nay.

Tiểu thuyết mới ra mắt xác lập kỷ lục phát hành tại nhiều thị trường. Ảnh: Amazon.

Bên cạnh thành tích tại nhiều thị trường, tiểu thuyết mới của Sarah J. Maas còn xác lập kỷ lục tại Anh. Theo The Guardian ngày 3/11, A Court of Splintered Harmony bán được 188.914 bản tại thị trường này từ ngày 27 đến 31/10, dựa trên dữ liệu NielsenIQ BookData.

Tác phẩm trở thành tiểu thuyết kỳ ảo dành cho người lớn bán nhanh nhất tại Anh kể từ khi hệ thống thống kê doanh số hiện đại bắt đầu hoạt động năm 1998. Kỷ lục trước đó thuộc về Onyx Storm của Rebecca Yarros, với 155.141 bản trong tuần đầu phát hành tháng 1/2025.

Theo Bloomsbury, tác phẩm của Maas còn ghi nhận doanh số tuần đầu cao nhất đối với một tiểu thuyết dành cho người lớn tại Anh kể từ Go Set a Watchman của Harper Lee năm 2015. Cuốn sách cũng đứng đầu bảng xếp hạng bán chạy toàn thị trường Anh, đánh dấu lần thứ ba Maas đạt vị trí này.

Tạp chí chuyên ngành The Bookseller cho biết thành công của tác phẩm mới còn kéo theo sự gia tăng doanh số của những cuốn sách trước đó.

Trong tuần phát hành A Court of Splintered Harmony, doanh số ba tập thuộc bộ Crescent City của Maas tăng 193,3%. Riêng A Court of Thorns and Roses, tập đầu tiên của bộ truyện cùng tên, tăng 146,3%, đạt 8.125 bản.

Hiện tượng này cho thấy những tác phẩm mới của một bộ truyện ăn khách không chỉ tạo doanh thu trực tiếp mà còn thúc đẩy độc giả tìm mua các tập đã phát hành.

Buổi ra mắt sách lúc nửa đêm tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: NBC.

Đông đảo người hâm mộ tác phẩm đã đến những sự kiện ra mắt sách lúc nửa đêm. Theo Variety, khoảng 2.000 sự kiện phát hành lúc nửa đêm được tổ chức tại các hiệu sách trên thế giới để chào đón A Court of Splintered Harmony.

Tại Anh, chuỗi hiệu sách Waterstones tổ chức 60 sự kiện mở cửa lúc nửa đêm cùng 80 hoạt động mở cửa sớm và ra mắt sách. Nhiều độc giả hóa trang thành các nhân vật trong truyện, xếp hàng tại hiệu sách để sở hữu tác phẩm ngay khi phát hành.

Hoạt động quảng bá còn mở rộng sang các sản phẩm ăn theo, với sự tham gia của những thương hiệu như Funko và For Love & Lemons.

Hơn 100 triệu bản sách được bán trên toàn cầu

Sarah J. Maas sinh năm 1986 tại New York, Mỹ. Bà bắt đầu sáng tác từ khi còn là thiếu niên, sau đó được biết đến rộng rãi với bộ tiểu thuyết kỳ ảo Throne of Glass, có tập đầu xuất bản năm 2012. Thành công tiếp nối với A Court of Thorns and Roses và Crescent City đưa Sarah J. Maas trở thành một trong những tác giả có ảnh hưởng thương mại lớn trong ngành xuất bản đương đại.

Tác giả Sarah J Maas. Ảnh: Alexandra Genova/thebookseller.

Theo Bloomsbury, tổng doanh số các tác phẩm tiếng Anh của bà trên toàn thế giới đã vượt 100 triệu bản.

Sức hút của Maas còn gắn với sự phát triển của cộng đồng độc giả trên mạng xã hội, đặc biệt là BookTok, nơi những người yêu sách chia sẻ đánh giá, giới thiệu tác phẩm và thảo luận về các nhân vật. Sự phổ biến của romantasy trong những năm gần đây góp phần đưa các tác phẩm kết hợp tình yêu và kỳ ảo trở thành một trong những dòng sách thương mại đáng chú ý.

Thành tích của A Court of Splintered Harmony cũng mang ý nghĩa lớn đối với Bloomsbury, nhà xuất bản Anh từng thành công với bộ Harry Potter. Theo Proactive ngày 3/11, Deutsche Bank đánh giá doanh số ra mắt của tác phẩm là tín hiệu tích cực đối với Bloomsbury. Dự báo hai cuốn sách mới của Maas có thể tạo thêm khoảng 60 triệu bảng doanh thu cho Bloomsbury trong năm tài chính 2027.

Với 1,7 triệu bản được đặt mua và tiêu thụ ngay khi ra mắt tại bốn thị trường lớn, A Court of Splintered Harmony trở thành hiện tượng xuất bản của năm.

3 cuốn sách tiếng Anh có lượng phát hành lớn năm 2026: A Court of Splintered Harmony - Sarah J. Maas: 1,7 triệu bản đặt trước và ngày phát hành. Threshing Day - Rebecca Yarros: 857.802 bản tuần đầu tại Mỹ Gruffalo Granny - Julia Donaldson, Axel Scheffler: 607.470 bản, trong 6 tháng đầu năm