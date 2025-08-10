Baleba sẵn sàng gia nhập MU

Tiền vệ Carlos Baleba của Brighton mở ra cơ hội thi đấu cho MU từ mùa giải 2025/26.

MU quan tâm đến Baleba.

Theo Athletic, để tạo điều kiện cho thương vụ này, người đại diện của Baleba sẵn sàng điều chỉnh mức phí hoa hồng từ MU. Động thái này mở ra cơ hội cho "Quỷ đỏ" nếu đội quyết tâm nổ thêm "bom tấn" ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Trước đó, The Times cho biết MU cũng bắt đầu dò hỏi người đại diện của Baleba về độ khả thi của thương vụ. Đây là cách làm ăn quen thuộc của MU trong thời gian gần đây. "Quỷ đỏ" tiếp cận và đạt thỏa thuận trước với cầu thủ, trước khi đàm phán phí chuyển nhượng với CLB chủ quản. Với cách này, MU đã sở hữu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Nguồn tin trên cũng cho biết MU tự tin rằng việc đàm phán các điều khoản cá nhân với Baleba sẽ diễn ra thuận lợi, bởi bản thân cầu thủ này cởi mở với viễn cảnh chuyển đến sân Old Trafford.

Rào cản hiện tại nằm ở phí chuyển nhượng, khi Brighton quyết không bán Baleba. Đội muốn giữ tiền vệ người Cameroon thêm một mùa nhằm lôi kéo thêm những ông lớn vào cuộc.

Brighton định giá Baleba ở mức khoảng 105 triệu bảng, con số khổng lồ đối với một cầu thủ 21 tuổi. Tiền vệ người Cameroon lập tức được so sánh với Moises Caicedo, cầu thủ được Brighton bán cho Chelsea với giá 115 triệu bảng.

Trong mùa giải 2024/25, Baleba có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành trụ cột không thể thiếu dưới thời HLV Fabian Hurzeler.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.