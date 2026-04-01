Bài phản công 10 giây gây sốt của tuyển Nhật Bản trước Anh

Tuyển Nhật Bản cho thấy khả năng chuyển trạng thái ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước Anh ở trận giao hữu rạng sáng 1/4.

Phút 22, Kaoru Mitoma đoạt lại bóng trong chân của Cole Palmer, sau đó giúp Nhật Bản chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công cực nhanh. Bóng qua chân 3 cầu thủ Nhật Bản khác trước khi Keito Nakamura kiến tạo để chính Mitoma đệm bóng thoải mái trong vùng cấm, đánh bại Jordan Pickford. Đáng chú ý, pha phản công chớp nhoáng của Nhật Bản chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây.

Bàn thắng vào lưới Anh giúp tuyển Nhật Bản nhận "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Nhật Bản đang dạy tuyển Anh bài phản công à?".

CĐV khác nhận xét: "Sau khi thắng Tây Ban Nha và cả Đức, Nhật Bản rõ ràng không thể bị xem thường". Một ý kiến khác cho rằng: "Dù chỉ là giao hữu nhưng Nhật Bản cho thấy sự nghiêm túc cần thiết để chuẩn bị cho World Cup".

Bên cạnh đó, làn sóng chỉ trích Palmer cũng gia tăng. Một người hâm mộ bình luận: "Số 7 của Nhật Bản (Mitoma) khiến số 7 tuyển Anh (Palmer) bẽ mặt”. Ý kiến khác cho rằng Palmer để mất bóng và thiếu tích cực trong khâu phòng ngự, trái ngược với sự năng nổ của Mitoma.

Thất bại tối thiểu trước Nhật Bản khiến tuyển Anh nhận cú sốc lớn, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ gục ngã trước một đại diện châu Á. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên "Tam sư" tịt ngòi trong một trận đấu kể từ tháng 6/2024.

Dù chỉ là trận giao hữu, kết quả này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tuyển Anh, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh suất dự World Cup 2026 trở nên khốc liệt hơn.

Trong khi đó, Nhật Bản nối dài thành tích ấn tượng trước các đội tuyển châu Âu từ năm 2019 đến nay. Nếu không tính thất bại trên chấm luân lưu, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã lần lượt đánh bại Scotland, Đức (2 lần), Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Anh và cầm hòa Croatia sau 120 phút tại World Cup 2022.

