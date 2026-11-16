'Bài kiểm tra' từ sự cố bất ngờ sau 3 tháng lăn bánh Geely EX5 EM-i 

Sau 3 tháng sử dụng Geely EX5 EM-i, anh Phạm Minh Tùng (Đồng Nai) 2 lần gặp sự cố và nhận hỗ trợ kịp thời từ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco Auto.

Như nhiều khách hàng khi tìm hiểu dòng xe thương hiệu mới, anh Phạm Minh Tùng (Đồng Nai) từng băn khoăn về chất lượng, độ bền sản phẩm hay thủ tục bảo hiểm, hậu mãi khi gặp sự cố.

Thay vì nhìn nhận theo định kiến, anh tiếp cận vấn đề cởi mở và thực tế hơn. Theo anh, ngoài xuất xứ thương hiệu, người mua cần xem xét sản phẩm cụ thể cùng năng lực của đơn vị đứng sau phân phối, chăm sóc khách hàng.

“Qua trải nghiệm thực tế, hệ sinh thái Tasco Auto mang lại cho tôi sự an tâm nhất định”, anh Tùng chia sẻ.

Sự cố là thước đo chất lượng dịch vụ

Niềm tin của anh Tùng có dịp kiểm chứng khi chiếc Geely EX5 EM-i gặp sự cố. Lần đầu, xe phát ra tiếng kêu bất thường ở cụm má phanh, giống tiếng kim loại ma sát. Lo ngại ảnh hưởng an toàn, anh gọi ngay tổng đài VETC 1900 6010. Chưa đầy 5 phút sau, nhân viên chủ động liên hệ lại qua Zalo để hướng dẫn và điều phương tiện cẩu xe về xưởng. Tiếng kêu sau đó biến mất, nguyên nhân có thể do viên đá nhỏ mắc kẹt. Dù vậy, tốc độ phản hồi của nhân viên hỗ trợ cùng ưu điểm của gói cứu hộ 5 năm VETC để lại ấn tượng tốt với anh Tùng.

Phần đuôi xe hư hỏng sau va chạm trụ đèn. Ảnh: NVCC.

Lần thứ hai, xe va chạm trụ đèn khiến phần đuôi hư hỏng. Theo anh Tùng, nhân viên Geely Đông Sài Gòn nhanh chóng kết nối, tổng đài bảo hiểm 19001562 tiếp nhận hồ sơ và nhân viên Carpla Tân Cảng hướng dẫn anh từng bước thủ tục. Khoảng 30 phút sau, giám định viên bảo hiểm có mặt tại hiện trường để xử lý và sắp xếp lịch sửa chữa.

“Điều tôi ấn tượng qua sự việc này là khi khách hàng gặp sự cố, phía nhà phân phối luôn có người tiếp nhận, chủ động hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết. Đối với thương hiệu xe còn khá mới tại Việt Nam như Geely, tôi nghĩ đây là điều quan trọng để xây dựng niềm tin và sự an tâm cho khách hàng”, anh Tùng nhấn mạnh.

Phù hợp nhu cầu vận hành và chi phí gia đình

Ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng, anh Tùng hài lòng về nhiều giá trị chiếc Geely EX5 EM-i mang lại trong thời gian sử dụng.

Anh Phạm Minh Tùng nhận bàn giao chiếc Geely EX5 EM-i tại showroom. Ảnh: NVCC.

Theo anh, khối động cơ hybrid cắm sạc (PHEV) phù hợp nhu cầu, điều kiện trạm sạc và chi phí “nuôi” xe của gia đình. Xe vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng khi đi phố, đồng thời giảm nỗi lo trạm sạc trong chuyến đi xa. Gói ưu đãi 5 năm miễn phí bảo dưỡng giúp bài toán tài chính nhẹ nhàng hơn, tối ưu chi phí vận hành so với mẫu xe thuần xăng cùng phân khúc C-SUV.

Thêm vào đó, chi tiết nhỏ nhưng tinh tế như không gian cabin thoáng đãng hay chế độ cắm trại thông minh giúp anh thêm tin tưởng đây là khoản đầu tư xứng đáng cho sự thoải mái của cả gia đình.

Hệ sinh thái Tasco Auto hỗ trợ chủ xe dài hạn

Trải nghiệm của anh Tùng cho thấy sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái dịch vụ phân phối Tasco Auto, bởi mua xe chỉ là khâu mở đầu, quá trình sử dụng và chăm sóc khách hàng mới là chặng đường dài.

Tasco Auto sở hữu hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, tạo sự yên tâm cho chủ xe Geely. Chuỗi 150 showroom cùng hệ thống trung tâm mua bán và dịch vụ xe đã qua sử dụng Carpla phủ sóng toàn quốc giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện. Mạng lưới cứu hộ VETC 24/7, hệ thống thu phí tự động và trạm sạc ngày càng mở rộng khắp cả nước tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ người lái trên mọi cung đường.

“Đừng chỉ nhìn vào logo hay xuất xứ, hãy nhìn vào trải nghiệm thực tế và cách đơn vị phân phối đồng hành cùng bạn. Một chiếc xe tốt phải đi kèm dịch vụ đáng tin. Đến thời điểm này, Geely EX5 EM-i cùng hệ sinh thái Tasco Auto thực sự ổn”, anh Tùng gửi lời khuyên đến những ai đang đắn đo như anh 3 tháng trước khi mua xe.