Bài hát mới của Jennie bị cấm sóng

Ngày 23/10, tờ IZE đưa tin Mantra của Jennie bị cấm phát sóng trên KBS. Đài KBS cho biết Mantra bị đánh giá là không đủ điều kiện để phát sóng do lời bài hát vi phạm Điều 46 (hạn chế về hiệu quả quảng cáo) trong Quy định đánh giá phát sóng. Cụ thể lời bài hát đề cập đến thương hiệu cụ thể.

Ca sĩ có thể chỉnh sửa bài hát để nó được phát sóng trên KBS. Chỉ sau khi được đánh giá đủ điều kiện, nó mới được phát sóng trên các chương trình của KBS bao gồm cả truyền hình lẫn sóng phát thanh. Đồng nghĩa, nếu không chỉnh sửa, Mantra của Jennie sẽ không được xuất hiện ở bất kỳ chương trình nào của KBS.

Theo kết quả đánh giá âm nhạc của KBS lần này, ngoài Mantra của Jennie, Unconditional của NCT Jaehyun cũng bị đánh giá là không phù hợp. Lý do tương tự trường hợp Mantra. Một số bài hát khác của John Park, Lee Ye Jun… cũng bị cấm với những lý do khác.

Mantra được Jennie phát hành vào 11/10. Đây là ca khúc solo đầu tiên của Jennie sau khoảng một năm kể từ single You & Me phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Những ngày qua, Jennie đã biểu diễn bài hát ở một số chương trình âm nhạc như Mcountdown hay Music Core của MBC.

Theo TVChosun, ngày 22/10, Mantra của Jennie chính thức lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 98. Ở các bảng xếp hạng trong nước, Mantra vẫn giữ thứ hạng cao.

Trong sản phẩm này, thành viên nhóm BlackPink kết hợp ê-kíp nước ngoài và hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mantra kết hợp nhịp điệu mạnh mẽ, lặp đi lặp lại với giọng hát trầm ấm của Jennie. Jennie xuất hiện với phong cách gợi cảm, táo bạo trong những bộ trang phục ôm sát, chất liệu xuyên thấu để lộ nội y hoặc quần ngắn khoe vóc dáng cân đối.

