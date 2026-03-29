Bài đăng gây bão của Beckham cùng 'nữ thần' điền kinh

  • Chủ nhật, 29/3/2026 14:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ VĐV điền kinh người Đức, Alica Schmidt, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp chung với huyền thoại bóng đá David Beckham.

Beckham xuất hiện bên cạnh Alica Schmidt.

Bức ảnh được đăng tải hôm 28/3 trên trang cá nhân của Schmidt, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Trong phần chú thích, nữ VĐV chạy tiếp sức người Đức viết: “48 giờ vừa qua, chúc mừng David Beckham với bộ sưu tập tuyệt vời”.

Được biết, cuộc gặp gỡ này diễn ra trong khuôn khổ hợp tác của cả hai với một thương hiệu thời trang, khi họ cùng giữ vai trò đại sứ.

Trong loạt ảnh, Schmidt và Beckham xuất hiện với phong cách thời trang lịch lãm, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã đạt hơn 145.000 lượt thích, con số cao nhất trên trang cá nhân của Schmidt kể từ tháng 9/2025. Ngoài ra, bài viết còn nhận về hơn 800 bình luận sôi nổi.

Nhiều nhân vật nổi tiếng cũng góp mặt trong phần bình luận. VĐV chạy cự ly trung bình Keely Hodgkinson để lại biểu tượng “ngọn lửa”. Người hâm mộ cũng không ngừng dành lời khen cho Schmidt, gọi cô là “vận động viên đẹp nhất thế giới”.

Hiện tại, Schmidt sở hữu hơn 5,3 triệu người theo dõi trên Instagram. Đây không phải lần đầu tiên cô gây chú ý trên mạng xã hội, bởi trước đó từng khiến người hâm mộ trầm trồ với những hình ảnh ấn tượng.

Dù thường được truyền thông nhắc đến với vẻ ngoài cuốn hút, Schmidt lại muốn mọi người nhớ đến mình nhiều hơn nhờ thành tích chuyên môn.

Duy Luân

Beckham David Beckham Beckham Alica Schmidt

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

