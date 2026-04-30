Chính phủ quyết định bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước, vốn được thực hiện ở cấp bộ và cấp tỉnh.

Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của 7 bộ ngành và một nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì áp dụng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, Nghị quyết 22/2026 quy định về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng, Nghị quyết 22/2026 phân cấp thẩm quyền giải quyết 3 thủ tục từ cấp Trung ương cho Công an cấp tỉnh, gồm: Thủ tục cấp phép hoạt động, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động và thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh.

Đáng chú ý, Chính phủ quyết định cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước như: Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh.

Với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, Nghị quyết 22/2026 bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, gồm: Bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp bộ; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh.

Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Chính phủ cũng quyết định bãi bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh, cấp xã.

Trong lĩnh vực đăng ký quản lý con dấu, Nghị quyết 22 bãi bỏ 3 thủ tục hành chính tại cấp bộ và cấp tỉnh; phân cấp từ công an cấp tỉnh xuống công an cấp xã đối với 2 thủ tục (đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký lại mẫu con dấu).

Về lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Nghị quyết 22 phân cấp giải quyết thủ tục hành chính từ cấp bộ về cấp tỉnh và đơn giản hóa đối với 7 thủ tục; cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

Trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ bãi bỏ 1 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp bộ và phân cấp 3 thủ tục hành chính tại cấp bộ; cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, Chính phủ bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 10 nghị định để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ động xây dựng, ban hành thông tư để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027; công bố, công khai thủ tục hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Nghị quyết 22/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/3/2027.

Tổng thể 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ ban hành đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp xuống địa phương 134 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 349 thủ tục hành chính. Về điều kiện kinh doanh, 8 nghị quyết bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Tổng số lượng văn bản sửa đổi, bổ sung là 164 văn bản. Trong đó có 2 nghị quyết của Chính phủ và 155 nghị định; 6 quyết định của Thủ tướng. Như vậy, với việc ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ đã hoàn thành cơ bản 4/4 chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp phân quyền được giao. Trong đó, tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương chỉ còn khoảng 27%, đạt mục tiêu Kết luận số 18 mà Trung ương đề ra là không quá 30%. Cùng đó, tỷ lệ cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024 đều vượt trên 50% đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 18.