Bác tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn chết người

  • Thứ hai, 20/10/2025 17:04 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Nhiều nhân chứng cho rằng, tài xế xe máy nhảy xuống sông sau vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong, song CSGT khẳng định thông tin này không chính xác.

Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa 20/10, khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nhay cau Vinh Tuy anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV Giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an Hà Nội khẳng định, thông tin tài xế liên quan vụ tai nạn nhảy xuống sông là không chính xác.

"Thông tin người đi xe máy gắn giá chở hàng nhảy cầu như trên mạng xã hội chia sẻ là không chính xác, người này đang làm việc với công an phường sở tại", đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 xác nhận.

Khoảng 11h cùng ngày, một người lái xe máy gắn giá chở hàng (chưa rõ biển số) chạy hướng cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai. Khi đến địa phận phường Long Biên, xe này va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) do một phụ nữ cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Sau vụ việc, người đi xe máy gắn giá chở hàng rời khỏi hiện trường. Nhiều nhân chứng cho rằng người này đã nhảy xuống sông nên báo cho lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Nhay cau Vinh Tuy anh 2

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông tìm kiếm người đi xe máy nghi mất tích sau vụ tai nạn.

Đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị phối hợp triển khai lực lượng tìm kiếm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động, tuy nhiên đến hơn 13h cùng ngày, đơn vị chưa tìm thấy tung tích nạn nhân nghi nhảy cầu.

Ngay sau tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 4 cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy

Liên quan đến vụ người bố nghi ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trên sông Lam.

18:41 15/10/2025

Người phụ nữ quỳ gối bên sông chờ tin chồng và hai con nghi nhảy cầu

Sau khi ngồi thuyền cùng cứu hộ đi khắp sông Lam để tìm kiếm chồng và hai con nhưng chưa thấy tung tích, người phụ nữ quỳ gối bên bờ sông Lam, gọi tên hai con gái trong vô vọng.

07:00 15/10/2025

Gia cảnh người bố ôm hai con gái nghi nhảy cầu Bến Thủy

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), gia đình người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng từng mâu thuẫn.

20:17 14/10/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Minh Tuệ/VTC News

