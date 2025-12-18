Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Bác sĩ Tuấn 'tim' hỗ trợ chuyên môn cho một bệnh viện ngoại thành

  • Thứ năm, 18/12/2025 08:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì dự kiến triển khai khám chữa bệnh chuyên gia với sự đồng hành của GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

Chuyên gia này có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến công tác quản trị bệnh viện, định hướng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội), ngày 16/12, đơn vị này đã có buổi làm việc với GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã có chia sẻ tổng quan về hoạt động chuyên môn, công tác khám chữa bệnh cũng như những định hướng phát triển của bệnh viện trong giai đoạn hiện nay. Các nội dung tập trung vào việc củng cố năng lực chuyên môn, mở rộng các dịch vụ kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân địa phương.

Bác sĩ Tuấn đã có nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, thiết thực liên quan đến công tác quản trị bệnh viện, định hướng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, đặc biệt là lĩnh vực tim mạch, hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ y tế bền vững và hiệu quả.

Đáng chú ý, GS Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sự đồng thuận và sẵn sàng đồng hành cùng bệnh viện trong thời gian tới. Sự hợp tác này dự kiến được triển khai thông qua các hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp, tư vấn phát triển các chuyên ngành, đặc biệt là chuyên ngành tim mạch.

Bac si Tuan anh 1

GS Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sự đồng thuận và sẵn sàng đồng hành cùng bệnh viện trong thời gian tới.

Định hướng hợp tác nói trên được đánh giá là phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên và giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn sinh sống.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, GS Nguyễn Quang Tuấn cũng thống nhất tham gia hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Các hoạt động này bao gồm đào tạo chuyên môn, hướng dẫn thực hành lâm sàng, chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh viện và cập nhật kiến thức y khoa.

Trước đó, vào giữa năm 2024, GS Nguyễn Quang Tuấn đã làm thủ tục xin thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) để được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định. Khi tiếp nhận đơn, phía Bệnh viện Hữu Nghị đã tạo điều kiện để GS Tuấn thực hành đúng quy trình.

Theo nguồn tin, GS Nguyễn Quang Tuấn phải thực hành lại như bác sĩ mới ra trường để đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề. Ông bắt đầu quá trình thực hành từ ngày 1/7 và theo quy định, thời gian thực hành kéo dài 12 tháng. Sau khi hoàn thành, GS Tuấn có thể làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề mới và khi đó sẽ đủ điều kiện quay trở lại hoạt động khám bệnh, kê đơn theo quy định hiện hành.

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Người đàn ông phát hiện ung thư thực quản nhờ 2 dấu hiệu lạ

Nuốt nghẹn, chán ăn kéo dài khiến người đàn ông 40 tuổi đi khám và được phát hiện khối u thực quản lớn, buộc bác sĩ phải can thiệp bằng kỹ thuật nội soi chuyên sâu.

22 giờ trước

Lương khởi điểm của bác sĩ từ năm 2026

Từ 1/1/2026, bác sĩ mới tuyển dụng được xếp lương bậc 2, thu nhập có thể đạt 10-12 triệu đồng/tháng nhờ phụ cấp ưu đãi nghề.

26:1577 hôm qua

Phổi bị phá hủy, tiên lượng rất xấu vì căn bệnh tưởng nhẹ

Chỉ trong 72 giờ, cúm mùa đã phá hủy phổi bệnh nhân suy giảm miễn dịch, đẩy người bệnh vào suy hô hấp nặng với tiên lượng rất xấu.

38:2285 hôm qua

Phương Anh

Ảnh: BVCC

Bác sĩ Tuấn GS Nguyễn Quang Tuấn tim mạch bệnh viện Ba Vì

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý