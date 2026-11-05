Bác sĩ BV Thống Nhất kể khoảnh khắc cứu người trên chuyến bay đêm

Trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM, một nữ hành khách 64 tuổi bất ngờ choáng váng, buồn nôn, tăng huyết áp. Các bác sĩ có mặt trên máy bay đã phối hợp hỗ trợ người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kể lại với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết khi phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe, khoảng 7-8 người có chuyên môn y tế trên máy bay đã đứng lên. Trong số này, ông là người ngồi gần hành khách nhất nên nhanh chóng tiếp cận.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines, khởi hành lúc 19h50 ngày 2/11, từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM. Sau khoảng 15 phút bay, một nữ hành khách xuất hiện tình trạng run tay chân, chóng mặt, buồn nôn. Tiếp viên hàng không đã đến hỗ trợ ban đầu nhưng khoảng 10 phút sau, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm.

Hành khách tăng huyết áp khi chuyến bay còn 15 phút nữa hạ cánh

Khi tiếp cận, bác sĩ Bé Hai hỏi thăm tình trạng sức khỏe và được biết người phụ nữ có tiền căn tăng huyết áp, đang điều trị bằng thuốc. Lúc này, nữ hành khách cảm thấy khó chịu, buồn nôn và choáng váng. Huyết áp đo được ở mức 160/90 mmHg.

Theo bác sĩ Bé Hai, dù huyết áp của người bệnh ở mức cao nhưng chưa xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm hơn như đau ngực, khó thở. Bên cạnh đó, mạch, nhiệt độ và nhịp thở của người bệnh đều trong giới hạn bình thường.

"Tôi sử dụng thêm thuốc cá nhân mang theo để hỗ trợ xử trí. Thông tin về thuốc được đưa cho tiếp viên chụp lại, lưu giữ để phục vụ việc theo dõi và bàn giao sau đó", bác sĩ Bé Hai chia sẻ.

Bác sĩ Bé Hai ứng cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình hỗ trợ, có khoảng 4 bác sĩ cùng tham gia. Theo bác sĩ Bé Hai, đây không phải tình huống cấp cứu quá khẩn trương nên các bác sĩ phối hợp theo chuyên môn. Bác sĩ Bé Hai trực tiếp đánh giá, xử trí và theo dõi tình trạng tăng huyết áp, những đồng nghiệp còn lại hỗ trợ lấy thuốc và thực hiện các công việc cần thiết khác.

Một số hành khách ngồi gần cũng phản ánh với bác sĩ rằng từ lúc còn chờ ở sân bay, người phụ nữ đã có vẻ mệt mỏi, khó chịu và liên tục cầu nguyện.

Dù vậy, bản thân bác sĩ Bé Hai cũng có tâm lý lo lắng. Theo thông tin từ tiếp viên, máy bay chỉ còn khoảng 15 phút nữa là đến sân bay Tân Sơn Nhất nên không thể hạ cánh ở địa điểm khác. Phi hành đoàn cũng hỏi liệu ông có thể bảo đảm tình trạng sức khỏe của hành khách ổn định cho đến khi máy bay hạ cánh hay không.

Khoảng 15 phút sau khi được hỗ trợ, tình trạng người bệnh cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định. Khi máy bay hạ cánh, nhân viên y tế sân bay nhanh chóng tiếp cận để tiếp tục hỗ trợ.

Bác sĩ Bé Hai trực tiếp bàn giao thông tin cho lực lượng y tế tại sân bay, bao gồm các loại thuốc người bệnh đã sử dụng, thuốc được hỗ trợ trên chuyến bay và những bước xử trí đã thực hiện. Ông cũng trao đổi với tổ bay, đề nghị hành khách đến cơ sở y tế thăm khám để bác sĩ kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh thuốc điều trị huyết áp nếu cần thiết.

Bác sĩ Bé Hai nhận định có thể liều thuốc người bệnh đang sử dụng chưa đủ để kiểm soát huyết áp. Việc thăm khám sau đó sẽ giúp xác định tình trạng và có hướng điều chỉnh phù hợp.

Người tăng huyết áp cần kiểm tra sức khỏe trước chuyến bay

Từ tình huống trên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai khuyến cáo người mắc bệnh lý tim mạch, đặc biệt là tăng huyết áp, nên chủ động kiểm tra huyết áp tại nhà trước khi ra sân bay. Việc theo dõi chỉ số từ sớm giúp phát hiện những bất thường và có hướng xử trí phù hợp, tránh để tình trạng sức khỏe diễn biến phức tạp trong quá trình di chuyển.

Bác sĩ lưu ý khi huyết áp đã ở mức cao, việc di chuyển bằng máy bay và sự thay đổi áp suất có thể khiến huyết áp tăng thêm.

Câu chuyện hỗ trợ hành khách trên chuyến bay VN1415 sau đó được một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm. Người này bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh các bác sĩ chủ động đứng lên hỗ trợ một người chưa từng quen biết.

“Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt. Đôi khi, sự tử tế và lòng trắc ẩn không cần phải tìm đâu xa, nó luôn ẩn chứa trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta”, hành khách viết.