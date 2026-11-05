Căn bệnh khó nói khiến người đàn ông 34 tuổi bị chảy máu liên tục

Mới 34 tuổi, người đàn ông nhập viện khi búi trĩ sa hẳn ra ngoài, phù nề nghiêm trọng và chảy máu liên tục. Bác sĩ chẩn đoán bệnh đã ở độ IV.

Búi trĩ sa ra ngoài, phù nề và chảy máu liên tục khiến người đàn ông 34 tuổi phải nhập viện. Ảnh: BVCC.

Anh N.T.Đ. (34 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng búi trĩ sa hẳn ra ngoài, phù nề nghiêm trọng và chảy máu liên tục. Trước đó, người đàn ông đã chịu đựng tình trạng này trong thời gian dài nhưng chưa điều trị dứt điểm.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện búi trĩ ở vị trí 3 giờ vùng hậu môn bị phù nề nặng, chảy máu. Anh được chẩn đoán mắc bệnh trĩ độ IV, mức độ nặng nhất theo phân độ Goligher.

Một trường hợp khác là bà L.T.T. (70 tuổi, Hà Nội), từng phẫu thuật cắt trĩ cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, hơn 3 tháng gần đây, bà liên tục bị chảy máu, đau rát và ngứa ngáy dữ dội quanh hậu môn sau mỗi lần đại tiện. Các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt khiến bà quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy bà có 3 búi trĩ sa ra ngoài tại các vị trí 3 giờ, 7 giờ và 11 giờ. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc trĩ độ III.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Chiến Quyết, khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, cho biết sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, cả hai trường hợp đều được chỉ định phẫu thuật tạo hình búi trĩ bằng laser (Laser Hemorrhoidoplasty - LHP).

So với phẫu thuật cắt trĩ truyền thống, LHP có ưu điểm ít xâm lấn, hạn chế tổn thương niêm mạc hậu môn và các mô lân cận. Kỹ thuật hướng tới bảo tồn lớp đệm hậu môn, hạn chế tác động đến cơ thắt, qua đó giảm nguy cơ một số biến chứng như hẹp hậu môn hoặc rối loạn tự chủ.

Người bệnh thường ít đau sau can thiệp hơn, thời gian hồi phục có thể được rút ngắn và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài và nguy cơ tái phát còn phụ thuộc vào mức độ bệnh cũng như tình trạng cụ thể của từng người. Với những trường hợp trĩ nặng, bác sĩ có thể cân nhắc phối hợp hoặc lựa chọn phương pháp phẫu thuật khác phù hợp hơn.

Sau phẫu thuật một ngày, cả bà T. và anh Đ. đều có tiến triển tốt, tình trạng đau và khó chịu giảm rõ rệt. Hai bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu.

BSCKII Nguyễn Chiến Quyết khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như đại tiện ra máu, đau rát, ngứa hậu môn hoặc búi trĩ sa ra ngoài, người bệnh nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.

Đặc biệt, đại tiện ra máu không phải lúc nào cũng là biểu hiện của bệnh trĩ. Triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác như polyp hoặc ung thư đại trực tràng. Vì vậy, người bệnh cần được kiểm tra để xác định đúng nguyên nhân, nhất là người cao tuổi.

Theo bác sĩ, tâm lý e ngại hoặc tự ý điều trị tại nhà có thể khiến bệnh kéo dài, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Để phòng ngừa bệnh trĩ và hạn chế tái phát, mỗi người nên duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước, tránh táo bón và hạn chế rặn mạnh khi đại tiện.