Bắc Kinh phản ứng sau khi Mỹ tăng thuế 245% với hàng hóa Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh không muốn tham gia vào cuộc chiến thuế quan hay chiến tranh thương mại nhưng cũng không sợ chúng.

Tại cuộc họp báo chiều 16/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế lên tới 245% sau các hành động trả đũa của Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói: "Bạn có thể yêu cầu phía Mỹ cung cấp số liệu thuế suất cụ thể".

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố lập trường nghiêm túc của mình về vấn đề thuế quan; lưu ý rằng cuộc chiến thuế quan là do Mỹ khởi xướng. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như sự công bằng và công lý quốc tế, điều này hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.

“Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không có bên nào chiến thắng. Trung Quốc không muốn tham gia vào những cuộc chiến này nhưng cũng không sợ chúng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định.

Trước đó, theo thông báo từ Nhà Trắng vào đêm 15/4 (giờ địa phương), Mỹ sẽ áp thuế lên tới 245% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc - động thái nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa mới đây của Bắc Kinh.

Theo Nhà Trắng, các biện pháp thuế mới là một phần trong cuộc rà soát an ninh quốc gia toàn diện đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng trọng. Động thái này cũng phản ánh mối quan ngại của Mỹ trước việc Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu các nguyên liệu công nghệ cao chiến lược, bao gồm kim loại đất hiếm nặng và nam châm đất hiếm - những thành phần quan trọng trong lĩnh vực sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và thiết bị quốc phòng.

Nhà Trắng khẳng định: “Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ do các hành động trả đũa gần đây của nước này. Những biện pháp này được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia”.