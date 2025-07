Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 17/7, khu vực Bắc Bộ cũng sẽ bước vào đợt nắng nóng, với nền nhiệt phổ biến 35–36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm dao động trong khoảng 60–65%. Dự báo nắng nóng tại Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 18/7, trong khi ở Trung Bộ, tình trạng này sẽ tiếp diễn đến khoảng ngày 19–20/7.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Tuy nhiên, các tác động tiêu cực từ thời tiết cực đoan đang dần rõ nét. Nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp và nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng ở nhiều địa phương. Đồng thời, nhiệt độ cao ngoài trời tiềm ẩn nguy cơ mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt với những người lao động ngoài trời hoặc di chuyển đường dài trong thời điểm nắng gắt.

Cùng với nắng nóng, mưa dông cục bộ vẫn xuất hiện tại một số khu vực. Trong ngày và đêm 16/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15–30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối 16/7 cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa dông tiềm ẩn các nguy cơ như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét tại các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Đáng chú ý, đêm qua và sáng sớm 16/7, nhiều nơi đã ghi nhận mưa to đến rất to. Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 70 mm như Phú Đình (Thái Nguyên) 129,6 mm; Tà Tổng (Lai Châu) 82,8 mm; Tân Thanh (Tuyên Quang) 70,4 mm; Mô Ra (Kon Tum) 82,4 mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; . Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-37 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.