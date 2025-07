Nam Bộ mưa lớn, Bắc và Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Bắc và Trung Bộ có những ngày xuất hiện nắng nóng diện rộng, trong khi đó khu vực Nam Bộ từ 13-18/7 cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo 10 ngày tới, Bắc và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Ảnh minh hoạ: Đắc Huy.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong đêm qua và sáng sớm nay (12/7), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Một số điểm mưa lớn như Bản Qua (Lào Cai) 64,8 mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 55,6 mm; Cây Thị (Thái Nguyên) 47,8 mm; Yên Cát (Thanh Hóa) 56,8 mm.

Ngày và đêm 12/7, các khu vực trên tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 80 mm. Từ đêm 12/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Quảng Trị đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Bắc Quảng Trị mưa to cục bộ vào chiều tối 12/7.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Mưa sau những giờ oi nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ đêm 13/7 đến ngày 21/7, thời tiết cả nước có nhiều biến động khi Bắc và Trung Bộ có những ngày xuất hiện nắng nóng diện rộng, Nam Bộ mưa to đến rất to cục bộ.

Theo đó, từ đêm 13 đến ngày 14/7, vùng núi Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 15/7, một số nơi ở Bắc Bộ xảy ra nắng nóng, hình thái thời tiết này mở rộng phạm vi trong ngày 16-17/7, nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C. Tuy nhiên, nắng nóng ở Bắc Bộ không kéo dài, từ đêm 17/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa rào và dông vài nơi là thời tiết phổ biến ở các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong thời kỳ dự báo. Trong đó, khoảng ngày 15-18/7, Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, từ 13-18/7, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 12/7

TP Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

