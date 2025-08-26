Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế

Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP Huế khẳng định, thông tin đăng tải trên TikTok về việc bắt giữ một chủ tịch phường ở Huế cùng khối tài sản lớn là tin giả, sai sự thật.

Chiều 26/8, Sở VHTT TP Huế cho biết đã kiến nghị Công an thành phố điều tra, xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý kênh TikTok có tên “Pháp luật & Đời sống” vì đăng tải tin giả về việc bắt khẩn cấp một chủ tịch phường ở Huế và thu giữ số lượng lớn tiền mặt, sổ đỏ, vàng.

Thông tin bịa đặt về bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ khối tài sản khủng.

Trước đó, kênh TikTok này tung tin sai sự thật với nội dung: Các cơ quan pháp luật và Bộ Công an đã bắt giữ ông Trần Văn Trung, một chủ tịch phường ở Huế, về hành vi lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ. Kênh này còn dựng thêm chi tiết khi khám xét nơi làm việc, cơ quan công an thu nhiều giấy tờ giả, hồ sơ khống; tại nhà riêng thu 85 tỷ đồng tiền mặt trong 10 két sắt, 95 cây vàng và 52 sổ đỏ đứng tên người thân.

Thông tin bịa đặt này sau khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận. Qua xác minh của cơ quan chức năng, toàn bộ nội dung trên là giả mạo, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cán bộ và hình ảnh TP Huế.

Theo Sở VHTT TP Huế, qua kiểm tra cho thấy kênh “Pháp luật & Đời sống” không có số điện thoại, địa chỉ liên hệ; sử dụng ký hiệu tích xanh bằng ký tự để tạo hiệu ứng như được chứng nhận từ TikTok (trong khi dấu xác nhận chính thức là tích xanh da trời).

Đây là dấu hiệu cho thấy kênh mạo danh, thiếu kiểm chứng. Ngoài ra, các clip trên kênh này thường có cùng một motip: Sử dụng hình ảnh, video từ cơ quan hành pháp để lồng ghép nội dung bắt giữ lãnh đạo, cán bộ địa phương.

Sở VHTT TP Huế đề nghị người dân khi phát hiện thêm các đầu mối liên quan đến kênh TikTok “Pháp luật & Đời sống” cần kịp thời báo cho sở hoặc công an thành phố để xử lý.

Được biết, trong 40 phường, xã tại TP Huế hiện nay, không có ai tên là Trần Văn Trung làm chủ tịch phường.