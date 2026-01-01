Ba trung vệ, không ai đạt chuẩn của Xabi Alonso

Nỗ lực chiêu mộ thêm hậu vệ của Real Madrid vào tháng 1/2026 đang gặp trở ngại.

Real Madrid có thể bỏ qua thương vụ Ibrahima Konate.

Real Madrid đang lên kế hoạch nâng cấp hàng phòng ngự bằng việc đưa vào tầm ngắm ba trung vệ gồm Marc Guehi (Crystal Palace), Dayot Upamecano (Bayern Munich) và Ibrahima Konate (Liverpool). Cả ba đều có thể hình tốt, dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng chinh chiến ở những giải đấu đỉnh cao.

Tuy nhiên, theo El Nacional, không cái tên nào trong số này thực sự thuyết phục được HLV Xabi Alonso. Với Guehi và Upamecano, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng phong độ của họ chưa đủ ổn định để tạo ra tác động tức thì tại Bernabeu. Alonso cần một trung vệ có thể lập tức nâng tầm hệ thống phòng ngự, thay vì chỉ bổ sung chiều sâu.

Riêng Konate, dù được đánh giá cao về thể lực, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu ở Premier League lẫn Champions League, vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí của ban huấn luyện. Mối bận tâm lớn nhất của Alonso nằm ở những khoảnh khắc mất tập trung của trung vệ người Pháp trong các trận cầu có áp lực cao, điều bị xem là không thể chấp nhận với một cầu thủ được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh hàng thủ Real Madrid.

Lập trường cứng rắn của Alonso cho thấy Real Madrid sẵn sàng kiên nhẫn trên thị trường chuyển nhượng, thay vì vội vàng chi tiền cho những bản hợp đồng chưa đạt chuẩn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ muốn đầu tư khi tìm được trung vệ thực sự phù hợp với triết lý và yêu cầu chuyên môn.

Nửa đầu mùa giải 2025/26 chứng kiến Real Madrid liên tục gặp rắc rối ở hàng phòng ngự. Chấn thương kéo dài cùng phong độ thiếu ổn định của các trụ cột khiến đội bóng nhiều lần phải trả giá trong các trận đấu quan trọng.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung một trung vệ đẳng cấp vẫn là ưu tiên hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng sẽ chỉ diễn ra khi ban huấn luyện tìm được phương án đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà Xabi Alonso đặt ra.

