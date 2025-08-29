Bà Paetongtarn cảm ơn người ủng hộ

Bà Paetongtarn Shinawatra của Thái Lan phát biểu tại cuộc họp báo tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết.

Hội đồng gồm 9 thẩm phán cho rằng, cuộc gọi nói trên cho thấy bà Paetongtarn không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu mà một thủ tướng phải có. Đây được xem là căn cứ trực tiếp dẫn tới quyết định phế truất.