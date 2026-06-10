Ba người tử vong do sạt lở ở Lai Châu

Từ 8/6 đến 10/6, địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn, một số nơi mưa dông kèm gió lốc, sét. Một vụ sạt lở xảy ra khiến 3 người thiệt mạng.

12h30 phút ngày 9/6, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, công an xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu nhận tin báo của người dân. Tại khu vực khe núi thuộc bản Mít Thái, xã Pắc Ta xảy ra sạt lở đồi núi do mưa lũ, nghi cuốn trôi, vùi lấp người dân đang lao động ở phía dưới khe núi.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đồng thời huy động ngay lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân bản Mít Thái và các lực lượng khác nhanh chóng triển khai tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã di chuyển bằng xe máy khoảng 5 km đến đường dân sinh bản Mít Thái sau đó tiếp tục đi bộ khoảng 3 km đường đồi núi dốc đứng và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 thi thể nam giới bị đất đá cuốn trôi xuống dưới khe núi. Sau đó lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp để đưa 3 thi thể ra khỏi khu vực sạt lở.

Cơ quan chức năng xác định các nạn nhân gồm L. V. T (SN 2000), H. V. Đ (SN 1997) cùng trú tại bản Mít Thái, xã Pắc Ta và V. A T (SN 2001, trú tại bản Mít Nọi, xã Pắc Ta). Hiện cơ quan chức năng đã đưa 3 nạn nhân về nhà, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mai táng.

Lực lượng dân quân giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Tiền Phong.

Mưa lớn cũng làm 15 hộ bị ngập, phải di dời tài sản, hàng chục ha hoa màu, lúa, ao cá của người dân bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Các tuyến đường ĐT 132B địa phận xã Sì Lờ Lầu, ĐT 135 địa phận phường Tân Phong, xã Nậm Tăm, ĐT 129 địa phận xã Hồng Thu, ĐT 138 và ĐT 138C địa phận xã Thu Lũm bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông, 9 công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.

Hiện các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra các điểm, nơi xung yếu, kịp thời có biện pháp xử lý, cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao, huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng dân quân hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, khơi thông dòng chảy, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân.