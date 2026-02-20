Ba ngày Tết, TP.HCM xử hơn 1.700 vi phạm nồng độ cồn

Từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, lực lượng chức năng TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 20/2 (từ mùng 4 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết trong 3 ngày đầu Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP.HCM duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân du xuân, đón Tết.

CSGT đo nồng độ cồn người đi đường trong ngày Tết.

Theo thống kê của Phòng CSGT, từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy, với 1.653 trường hợp. Trong đó có tới 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở.

Về thời điểm vi phạm, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tập trung nhiều sau các hoạt động chúc Tết, liên hoan đầu năm và phần lớn ở các khung giờ từ 18 đến 24 giờ (962 trường hợp) và từ 12 đến 18 giờ (495 trường hợp).

Phòng CSGT khuyến cáo, rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống; chỉ một phút thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để bảo đảm an toàn, người dân tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu bia, dù chỉ một lượng nhỏ; chủ động sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đủ điều kiện điều khiển phương tiện đưa về. Đồng thời, không cổ vũ, ép buộc người khác sử dụng rượu bia.

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT Thành phố sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tạo tính răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông; đồng thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm để phục vụ người dân trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ Tết an toàn, thông suốt.

