Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 18/6, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Theo đề án nhân sự, tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV là 127 người (giảm 38 Ủy viên so với khóa XIII, tương ứng giảm 23%). Trong đó, nhân sự được giới thiệu tái cử là 76 Ủy viên (chiếm 59,8%), nhân sự tham gia lần đầu là 51 Ủy viên (chiếm 40,2%).

Đại hội bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, 16 vị trí còn lại sẽ được kiện toàn, bổ sung sau.

Tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu 24 người vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị thống nhất bầu bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

3 Phó Chủ tịch Hội tái cử gồm bà Trần Lan Phương, bà Nguyễn Thị Minh Hương và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Lê Thị Thủy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An, bà Lê Thị Thủy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau đó, bà lần lượt giữ các cương vị: Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Từ tháng 3/2026, bà Lê Thị Thủy là Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.