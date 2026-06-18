Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Sáng 18/6, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển.

Đại hội có chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đại hội có sự tham dự của 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội.

Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là PGS.TS Bùi Thị An (83 tuổi), đại biểu trẻ tuổi nhất là chị Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm các gian trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển.

Theo chương trình, tại phiên khai mạc, các đại biểu sẽ được nghe trình bày tóm tắt báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ XIII, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Lâm Hiển.

Trước đó, vào chiều 17/6, 100% đại biểu có mặt tại đại hội đã bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Đáng chú ý, trong danh sách 111 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV được bầu tại đại hội có 5 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cùng với đó, nhiều nữ chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ... tiêu biểu cũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.