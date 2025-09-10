Ba Lan tuyên bố bắn hạ UAV xâm phạm không phận

Quân đội Ba Lan ngày 9/9 tuyên bố đã bắn hạ các máy bay không người lái xâm phạm không phận của nước này sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào nước láng giềng Ukraine, một động thái có khả năng gây leo thang căng thẳng giữa các bên.

Cận cảnh ngôi nhà bị trúng vật thể nghi ngờ là UAV của Nga rơi tại Ba Lan. Ảnh: TVP Info

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết: “Vũ khí đã được triển khai và các lực lượng đang tích cực tìm kiếm những vật thể bị bắn hạ”.

Bộ này cho biết, chiến dịch quân sự đang diễn ra, đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà để tránh nguy hiểm. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái trong không phận Ba Lan.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông nhận được các báo cáo về máy bay không người lái của Nga trên không phận Ba Lan.

Cùng ngày, Chính phủ Ba Lan đã đóng cửa 4 sân bay, trong đó có Sân bay Quốc tế Warsaw do lo ngại về tình hình an ninh. Quân đội nước này cho biết, máy bay của Ba Lan và NATO đã được điều động sau khi có thông tin cho rằng máy bay không người lái của Nga xuất hiện trong không phận nước này.

Ba Lan trước đó đã tuyên bố đóng cửa biên giới phía đông với Belarus – nước đồng minh của Nga trong bối cảnh Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 25 vào ngày 12/9, Reuters đưa tin.

Cuộc tập trận, dự kiến diễn ra ở miền tây nước Nga và Belarus, đã làm dấy lên lo ngại về an ninh không chỉ ở Ba Lan mà còn ở một số nước khác trong NATO như Litva và Latvia.

"Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, trong đó cả các cửa khẩu đường sắt vào đêm 11/9, liên quan đến cuộc tập trận Zapad", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu.