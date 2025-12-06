Ba khu vực có số ca sốt xuất huyết cao nhất TP.HCM

Tuần 48, TP.HCM ghi nhận số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục tăng nhẹ so với trung bình tháng trước, ngành y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát vào cuối năm.

Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Củ Chi là ba huyện ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong tuần qua. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong tuần 48 (24-30/11), TP.HCM ghi nhận 2.179 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 0,8% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 59.277 ca. Các khu vực có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao nhất gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Củ Chi.

Sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột với sốt cao 39-40°C kéo dài 2-7 ngày, kèm đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn, chán ăn. Một số người bệnh xuất hiện ban đỏ hoặc các chấm xuất huyết dưới da. Dấu hiệu cảnh báo nặng gồm đau bụng dữ dội, nôn liên tục, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng, vật vã, tay chân lạnh. Người bệnh cần đến bệnh viện ngay khi có các biểu hiện này để tránh biến chứng nguy hiểm.

Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước đọng, nơi muỗi vằn sinh sản; đậy kín dụng cụ chứa nước; thả cá vào bể, lu, vại lớn; ngủ màn; mặc quần áo dài; sử dụng kem chống muỗi. Người bệnh không tự ý dùng thuốc giảm đau, hạ sốt nhóm ibuprofen hoặc aspirin vì có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết.

Cũng trong tuần 48, thành phố ghi nhận 1.484 ca tay chân miệng, tăng 0,9% so với trung bình 4 tuần trước. Từ đầu năm đến nay, tổng số ca mắc tay chân miệng là 34.127. Các khu vực có tỷ lệ ca bệnh trên 100.000 dân cao gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

Tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ với biểu hiện sốt, đau họng, biếng ăn; xuất hiện bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, miệng hoặc vùng mông. Trẻ thường quấy khóc, chảy nước miếng nhiều. Các dấu hiệu nặng gồm giật mình bất thường, thở nhanh, lơ mơ, co giật hoặc sốt cao không hạ sau khi dùng thuốc hạ sốt.

Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc; vệ sinh và khử khuẩn đồ chơi, tay nắm cửa, bề mặt tiếp xúc hàng ngày; không cho trẻ dùng chung khăn, ly, chén; theo dõi trẻ sát sao trong những ngày đầu bệnh. Trẻ có dấu hiệu tiến triển nặng cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Các bệnh viện trên địa bàn tiếp tục được yêu cầu chuẩn bị đủ giường bệnh, thuốc và nhân lực để ứng phó khi số ca hai bệnh lý dự báo có thể tăng trong giai đoạn cuối năm.