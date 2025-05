Bà Kamala Harris chỉ trích Elon Musk

Làm rõ clip chồng rượt đuổi, đánh đập vợ dã man ngay trong sân vườn

Ngày 25/5, UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo Công an xã An Dân vào cuộc làm rõ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người chồng rượt đuổi, đánh vợ tới tấp.