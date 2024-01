Ba hãng xe Trung Quốc bị điều tra tại châu Âu

Các hãng xe BYD, SAIC và Geely sẽ nằm trong diện điều tra của Ủy ban châu Âu.

Ôtô điện Trung Quốc đang tìm cách phát triển ở thị trường châu Âu. Ảnh: Bloomberg.

Theo Reuters, các nhà điều tra của Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành thanh tra một số nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trong vài tuần tiếp theo. Động thái này nằm trong một phần của cuộc điều tra xem nên hay không áp dụng một khoản thuế lên ôtô Trung Quốc để bảo vệ các nhà sản xuất xe điện đến từ lục địa già.

Nguồn tin của Reuters cho hay sẽ đoàn thanh tra sẽ ghé qua trụ sở các hãng xe Trung Quốc bao gồm BYD, Geely và SAIC. Đội ngũ này sẽ không đến thanh tra các thương hiệu ôtô ngoại quốc không sản xuất tại Trung Quốc như Tesla, Renault hay BMW.

Reuters cho biết cuộc điều tra đã mở ra từ tháng 10 năm ngoái và dự kiến được thực hiện trong vòng 13 tháng. Mục đích của cuộc điều tra nhằm xác định lợi thế giá của xe điện Trung Quốc hiện tại có xuất phát từ chính sách trợ cấp của đất nước tỷ dân hay không.

“Ủy ban sẽ tiến hành các đợt ghé thăm tại cơ sở của các hãng xe nói trên vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 2/2024”, ông Olof Gill – người phát ngôn của Ủy ban Thương mại châu Âu – xác nhận.

BYD nằm trong diện điều tra của Ủy ban châu Âu. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc, BYD cùng SAIC đã không lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Geely từ chối bình luận nhưng trích dẫn một tuyên bố của hãng hồi tháng 10, rằng công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật và ủng hộ cạnh tranh công bằng trên toàn cầu.

Nguồn tin của Reuters cho hay các nhà điều tra đã đến Trung Quốc. Chuyến thăm trụ sở các hãng xe Trung Quốc dự kiến bắt đầu ngay trong tháng này và kéo dài đến hết tháng 2.

Theo Reuters, thị phần xe điện do Trung Quốc sản xuất tại châu Âu đã tăng lên thành 8% trong năm vừa rồi và có thể đạt 15% vào năm 2025. Giá bán được xem là lợi thế của nhóm xe này bởi ôtô điện Trung Quốc thường được niêm yết thấp hơn 20% so với các mẫu xe đồng hạng do châu Âu sản xuất.

Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, từ BYD cho đến Xpeng hay Nio, đang tăng cường mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài giữa lúc thị trường nội địa ngày một cạnh tranh, còn mức độ tăng trưởng đang chậm lại. Trong đó, nhiều hãng xe cho biết đặt thị trường châu Âu làm ưu tiên hàng đầu, theo Reuters.