Ba hạng mục nghìn tỷ sẽ thay đổi diện mạo trục đường Nguyễn Tất Thành

Đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2,5 km, nối từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận (phường Xóm Chiếu), là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam, trong đó có Khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Tuy nhiên, mặt đường hiện chỉ rộng khoảng 14 m, gồm 4 làn xe. Nhiều đoạn đường hẹp và lưu lượng xe tải, xe con và xe máy dày đặc khiến tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, TP.HCM sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận lên 6-8 làn xe, đồng thời cải tạo hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan ven sông, tạo trục giao thông hiện đại kết nối khu nam với trung tâm thành phố.

Cách cầu Khánh Hội chưa đầy 500 m, nút giao Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành là một trong những "điểm nóng" về ùn tắc của quận 4 cũ. Đây là giao điểm của nhiều hướng lưu thông từ trung tâm thành phố qua cầu Khánh Hội, từ khu nam vào nội đô và từ cảng Khánh Hội đi quận 7 cũ.

Hiện tại, nút giao này chỉ có hệ thống đèn tín hiệu điều tiết, không có làn rẽ phải liên tục. Khi lượng xe máy và ôtô cùng lúc di chuyển qua đây, tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên, đặc biệt vào cao điểm buổi sáng và chiều tối.

Cũng trên trục đường Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận 1 bắc qua rạch Tẻ, nối quận 4 và quận 7 cũ, là một trong những cây cầu lâu đời nhất TP.HCM. Cầu được xây dựng từ năm 1906, hiện có mặt cắt nhỏ, chỉ đủ cho hai làn xe, không có lối riêng cho xe máy. Kết cấu thép của cầu đã xuống cấp, nhiều hạng mục gỉ sét, tải trọng khai thác bị hạn chế.

Cầu Tân Thuận 1 dài 241 m, rộng 8 m. Sau hơn một thế kỷ sử dụng, kết cấu cầu đã xuống cấp, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.

Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt phương tiện di chuyển qua đây khiến cầu thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khi người dân đi làm và tan tầm.

Thực tế cho thấy nhiều hạng mục trên cầu đã xuống cấp, lan can và dầm thép bị gỉ sét, lớp sơn bảo vệ bong tróc do ảnh hưởng của thời tiết.

Dọc thành cầu, hệ thống dây điện và cáp viễn thông được buộc tạm bợ, chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều trụ cầu bị bôi sơn, vẽ bậy, khiến tổng thể công trình trở nên xuống cấp và kém thẩm mỹ.

Việc xây mới cầu Tân Thuận 1 không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu thông mà còn góp phần hoàn thiện trục giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam, đồng thời tạo động lực phát triển cho các khu đô thị mới dọc rạch Tẻ.

Ba hạng mục mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây hầm chui Hoàng Diệu và xây mới cầu Tân Thuận được xem là mắt xích quan trọng trong quy hoạch đồng bộ khu nam TP.HCM. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua, đồng thời mở ra cơ hội chỉnh trang không gian đô thị ven sông hiện đại.

