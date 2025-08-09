Atletico Madrid khuấy đảo kỳ chuyển nhượng với tân binh thứ 10

Atletico Madrid đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Giacomo Raspadori từ Napoli với mức phí 22 triệu euro, kèm theo 4 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích.

Raspadori gia nhập Atletico Madrid.

Theo Sky Italia, tiền đạo 25 tuổi, đã đồng ý các điều khoản cá nhân và vượt qua buổi kiểm tra y tế để chính thức trở thành tân binh thứ 10 trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.

Trước đó, Atletico Madrid đã chiêu mộ Alex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Santiago Mourino, Juan Musso và Clement Lenglet với tổng chi phí hơn 150 triệu euro.

Raspadori là mẫu cầu thủ tấn công đa năng, có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo, hộ công hoặc chạy cánh trái. Mùa trước, trong màu áo Napoli, anh ra sân 29 trận chính thức, ghi 6 bàn và có 2 pha kiến tạo. Dù thường xuyên phải luân phiên giữa đá chính và dự bị, Raspadori vẫn duy trì hiệu suất đáng chú ý với trung bình 163 phút góp dấu giày vào một bàn thắng.

Trưởng thành từ lò đào tạo Sassuolo, Raspadori sớm khẳng định được tên tuổi tại Serie A nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, kỹ thuật khéo léo và sự ăn ý trong phối hợp tấn công. Với chiều cao 1,72 m, anh bù đắp bằng tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Sự xuất hiện của Raspadori được xem là lời giải cho nhu cầu tăng cường chiều sâu hàng công của HLV Diego Simeone, đặc biệt sau khi thương vụ Enzo Millot đổ vỡ. Anh sẽ sát cánh cùng những cái tên như Thiago Almada, Baena, Julian Alvarez, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann và Giuliano Simeone, tạo nên một hàng công đa dạng, đủ sức cạnh tranh ở La Liga, Copa del Rey và các đấu trường châu Âu.

Về mặt kinh tế, đây là khoản đầu tư hợp lý cho một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp và có kinh nghiệm quốc tế. Hợp đồng còn bao gồm điều khoản thưởng theo thành tích, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho đội bóng.