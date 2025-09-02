Atletico Madrid gây ngỡ ngàng với tân binh thứ 11

Atletico Madrid là một trong những đội hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Hôm 31/8 (giờ địa phương), Atletico công bố việc ký hợp đồng với tiền đạo cánh Nicolas Gonzalez theo dạng cho mượn từ Juventus. Đội bóng thành Madrid phải trả 1 triệu euro phí mượn Gonzalez, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 32 triệu euro.

Gonzalez gia nhập Atletico.

HLV Diego Simeone rất muốn có thêm lựa chọn cho hàng công trước khi chợ hè đóng cửa. Với khả năng di chuyển rộng và chơi tốt ở hai cánh, Gonzalez được kỳ vọng sẽ giúp ích cho hệ thống của HLV người Argentina.

Gonzalez là bản hợp đồng thứ 11 của CLB La Liga trong mùa hè này. Trước đó, Atletico chi ra 176 triệu euro cho 10 tân binh, với bản hợp đồng đắt nhất là Alex Baena từ Villarreal (42 triệu euro).

Ở chiều ngược lại, Atletico chỉ thu về 68 triệu euro từ việc bán những Samuel Lino, Arthur Vermeeren, Santiago Mourino, Rodrigo Riquelme và Angel Correa.

Atletico đang làm mọi cách để vực dậy phong độ sau màn trình diễn bết bát tại La Liga 2025/26. Hôm 30/8, đội bóng của HLV Simeone bị Alaves cầm hòa 1-1, qua đó có trận thứ 3 liên tiếp không thắng tại giải quốc nội.

Khi La Liga trở lại vào ngày 14/9, Atletico sẽ phải chạm trán thử thách khó khăn mang tên Villarreal.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.