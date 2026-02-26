Atalanta cứu bóng đá Italy khỏi cột mốc buồn

Chiến thắng ngược dòng trước Dortmund giúp Atalanta trở thành đại diện duy nhất của Italy góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, tránh cho Serie A một cột mốc buồn kéo dài gần bốn thập kỷ.

Atalanta trở thành đại diện duy nhất của Serie A góp mặt ở vòng knock-out Champions League.

Khi Inter Milan dừng bước trước Bodo/Glimt, bóng đá Italy thực sự đối mặt nguy cơ tồi tệ. Lần đầu tiên kể từ mùa 1987/88, giải đấu danh giá nhất châu Âu có thể vắng bóng hoàn toàn các CLB Serie A ở vòng knock-out.

Juventus thua ba bàn sau lượt đi. Atalanta cũng bị Borussia Dortmund dẫn 0-2. Cánh cửa dường như khép lại với cả ba đại diện Italy.

Nhưng Atalanta chọn cách khác.

Trên sân nhà, đội bóng thành Bergamo chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và không hề chùn bước. Họ ghi liền ba bàn trong 57 phút, đảo ngược thế trận sau thất bại lượt đi.

Khi Karim Adeyemi ghi bàn giúp Dortmund cân bằng tổng tỷ số 3-3 sau hai lượt, đẩy trận đấu đến sát ranh giới hiệp phụ, Atalanta vẫn không sụp đổ. Phút bù giờ cuối cùng, họ được hưởng phạt đền và tận dụng thành công, khép lại màn ngược dòng với tổng tỷ số 4-3.

“Chúng tôi bị cho là hết cửa lật ngược thế cờ rồi,” hậu vệ Davide Zappacosta nói sau trận. “Nhưng tập thể này luôn tin và không bao giờ bỏ cuộc”.

Chiến thắng ấy mang ý nghĩa vượt khỏi phạm vi một cặp đấu. Kể từ khi vòng 1/8 theo thể thức loại trực tiếp được tái áp dụng mùa 2003/04, luôn có ít nhất một đội Italy góp mặt. Lần gần nhất Serie A vắng bóng ở vòng knock-out là mùa 1987/88, khi Napoli bị Real Madrid loại ngay từ vòng đầu European Cup.

Sau khi Inter bị loại, nhiều chuyên gia Italy gọi đây là “thảm họa”. Nhà báo Vincenzo Credendino cho rằng đó là một trong những thời khắc tồi tệ nhất với bóng đá nước này ở sân chơi châu lục. Daniele Verri thậm chí nhận định nếu cả ba đội cùng bị loại, đó sẽ là “cú sụp đổ hoàn toàn” của các CLB Serie A tại Champions League mùa này.

Vì thế, tấm vé của Atalanta trở thành phao cứu sinh cho niềm kiêu hãnh quốc gia.

Atalanta xuất sắc đánh bại Borussia Dortmund 4-1 rạng sáng 26/2.

Câu chuyện càng đáng chú ý khi Atalanta không phải tên tuổi giàu truyền thống như Inter hay Juventus. Họ lần đầu dự Champions League năm 2019. Thành tích tốt nhất là vào tứ kết ngay mùa ra mắt. Năm 2024, Atalanta vô địch Europa League, nhưng hai lần gần nhất góp mặt tại Champions League, họ đều không vượt qua được vòng bảng.

Việc lội ngược dòng sau khi thua hai bàn lượt đi cũng là điều Atalanta chưa từng làm trong lịch sử tham dự cúp châu Âu. Điều đó càng làm nổi bật giá trị của chiến thắng trước Dortmund.

HLV Raffaele Palladino gọi đây là “một đêm không thể quên”. Ông nhấn mạnh đội bóng đã chơi bằng trái tim và sự can đảm. Đội trưởng Marten de Roon thì khẳng định: “Chúng tôi biết phải chơi một trận hoàn hảo và đã làm được. Khi cần chịu đựng, chúng tôi chịu đựng. Khi cần tấn công, chúng tôi tấn công.”

Phía trước Atalanta là thử thách lớn hơn. Đối thủ vòng 1/8 có thể là Arsenal hoặc Bayern Munich. Nhưng dù kết quả ra sao, họ đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng: giữ lại sự hiện diện của Serie A ở sân khấu lớn nhất châu Âu.

Trong một mùa giải mà Inter và Juventus gây thất vọng, Atalanta trở thành điểm tựa hiếm hoi. Không phải thế lực truyền thống, không sở hữu bề dày danh hiệu Champions League, nhưng họ lại là đội đứng vững khi Serie A cần nhất.