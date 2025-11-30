Aston Villa thắng 5 trận liền, áp sát nhóm đầu

Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Wolves 1-0 tối 30/11 ở vòng 13 Premier League, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số năm trên mọi đấu trường.

Aston Villa đang bay cao.

Trận thắng Wolves khẳng định sự ổn định ngày càng rõ của Villa. Họ kiểm soát nhịp đấu tốt, giữ thế trận chắc chắn và chờ đúng thời điểm để tung ra đòn quyết định. Hàng thủ chơi tập trung, trong khi tuyến giữa duy trì được sức ép liên tục để hạn chế các pha phản công của đối thủ.

Chuỗi trận ấn tượng của Villa bắt đầu bằng thắng lợi 2-0 trước Maccabi Tel Aviv ở Europa League, tiếp theo là trận thắng Bournemouth 4-0 thuộc Premier League. Trở lại giải trong nước, họ tiếp tục vượt qua Leeds 2-1 và rồi đánh bại Young Boys với cùng tỷ số tại đấu trường châu lục.

Ba điểm trước Wolves tối 30/11 giúp Villa khẳng định lại vị thế đội bóng cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm đầu Premier League. Ở trận này, Boubacar Kamara ghi bàn duy nhất cho CLB chủ sân Villa Park vào phút 67, kết quả giúp đội nhà có 24 điểm, theo đó góp mặt trong top 4.

Dưới thời Emery, Villa xây dựng hệ thống thi đấu rõ nét: pressing tầm trung hợp lý, chuyển trạng thái nhanh và cách khai thác không gian biên hiệu quả. Nhiều vị trí đạt phong độ cao trở lại, trong khi khả năng xoay tua của HLV người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy giá trị.

Aston Villa vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng chiến thắng tại Molineux là minh chứng cho sự bền bỉ và kỷ luật của họ. Năm trận liên tiếp mang về niềm tin, sự ổn định và lời cảnh báo rõ ràng: Villa đủ sức tham gia cuộc đua top đầu mùa này.