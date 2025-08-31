Aston Villa ký hợp đồng 2 năm với Lindelof

Theo tiết lộ từ nhà báo Charlotte Duncker, Aston Villa chuẩn bị ký hợp đồng với cựu trung vệ Manchester United, Victor Lindelof theo dạng tự do.

Lindelof đã có bến đỗ mới sau khi rời Manchester United.

Đội bóng vùng West Midlands đang tìm kiếm những sự bổ sung muộn cho hàng phòng ngự của HLV Unai Emery trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9, và Lindelof được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu.

Trên nền tảng X, Charlotte Duncker xác nhận Aston Villa thuyết phục thành công Lindelof ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm thêm điều khoản tự động gia hạn 1 năm. Trung vệ người Thụy Điển dự kiến tiến hành kiểm tra y tế trong ít ngày tới, với hy vọng thương vụ sẽ hoàn tất trong hai ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Lindelof rời Manchester United vào đầu hè năm nay sau khi hợp đồng của anh hết hạn, cùng với các cựu binh khác như Christian Eriksen và Jonny Evans. Cầu thủ 31 tuổi có tám mùa giải thi đấu cho "Quỷ đỏ" kể từ khi gia nhập từ Benfica vào năm 2017, ghi 4 bàn sau 284 lần ra sân.

Mùa trước, Lindelof ra sân 25 trận cho Manchester United, trong đó có 6 lần đá chính tại Premier League - mùa giải mà đội bóng chỉ xếp thứ 15 dưới thời HLV Ruben Amorim. Hậu vệ người Thụy Điển có mặt trong 11/12 trận cuối mùa của Manchester United, khi được trao cơ hội nhiều hơn sau chấn thương dài hạn của Lisandro Martínez hồi tháng 2.

Lindelof từng góp mặt trong đội hình Manchester United vô địch Cúp Liên đoàn năm 2023 và FA Cup năm 2024 dưới thời HLV Erik ten Hag, cùng hai lần giành ngôi á quân Europa League vào các năm 2021 và 2024.

Ở mùa hè này, Aston Villa cũng đã chiêu mộ trung vệ trẻ Yasin Ozcan (19 tuổi), người sau đó đã được cho mượn đến Anderlecht (Bỉ) để tích lũy kinh nghiệm.