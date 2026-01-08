Aston Villa đánh rơi hai điểm quan trọng khi không thể xuyên thủng mành lưới Crystal Palace trong trận hòa 0-0 tại Selhurst Park ở vòng 21 Premier League.

Aston Villa hụt bước trong cuộc đua vô địch.

Crystal Palace và Aston Villa rời sân Selhurst Park với kết quả hòa không bàn thắng, trong một trận đấu mà cơ hội được chia đều nhưng không đội nào đủ sắc sảo để định đoạt cục diện. Với cá nhân HLV Oliver Glasner, đây là lần thứ bảy liên tiếp ông không thua người đồng nghiệp Unai Emery.

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra tình huống đáng chú ý. Tân binh Brennan Johnson thoát xuống thông minh từ đường chọc khe tinh tế của Adam Wharton, nhưng cú dứt điểm của tuyển thủ Xứ Wales không thắng được phản xạ xuất sắc của Emiliano Martinez.

Sau tình huống thoát thua, Aston Villa dần kiểm soát thế trận. Ollie Watkins liên tiếp thử vận may, song một lần bị Dean Henderson băng ra cản phá, lần khác bị trung vệ Maxence Lacroix lăn xả chặn bóng ngay trước khung thành.

Bước ngoặt bất lợi đến với đội khách ở giờ nghỉ, khi Martinez không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Marco Bizot được tung vào sân, đánh dấu lần ra sân hiếm hoi của anh tại Premier League mùa này.

Hiệp hai diễn ra với thế trận ăn miếng trả miếng. Youri Tielemans bỏ lỡ cơ hội khi sút vọt xà từ tình huống Victor Lindelof làm tường, trong khi Henderson phải phản xạ nhanh để sửa sai cho đồng đội Lacroix sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Palace.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace cũng có những pha đáp trả đáng kể. Yeremy Pino buộc Bizot phải trổ tài cứu thua, trước khi Lucas Digne kịp thời bọc lót, chặn cú đá bồi nguy hiểm của Justin Devenny.

Cơ hội rõ ràng nhất để định đoạt trận đấu đến ở những phút cuối. Watkins bật cao đánh đầu, bóng dội đất rồi tìm đúng cột dọc, khép lại một buổi tối kém duyên của đội đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Trận hòa này khiến Aston Villa chững lại trong cuộc đua vô địch, còn Crystal Palace, xếp thứ 14, có quyền hài lòng về màn trình diễn, dù chuỗi không thắng trên mọi đấu trường của họ đã kéo dài lên tám trận.