Ashley Young dính đến vụ ẩu đả tại đội mới

Trận đấu mở màn mùa giải Championship 2025/26 giữa Birmingham và Ipswich Town rạng sáng 9/8 kết thúc trong hỗn loạn.

Ashley Young suýt đánh nhau ở trận mở màn mùa giải mới.

Birmingham dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Jay Stansfield, nhưng mọi thứ đã trở nên căng thẳng khi trọng tài trao một quả phạt đền gây tranh cãi cho Ipswich. Lyndon Dykes để bóng chạm tay trong vùng cấm, và George Hirst thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa cho đội khách.

Sau khi Hirst ghi bàn, các cầu thủ hai bên lao vào nhau, dẫn đến một cuộc xô xát tại sân St Andrew's. Hậu vệ Christoph Klarer của Birmingham đã lao vào Conor Chaplin của Ipswich. Khi các cầu thủ cố gắng can thiệp để ngăn chặn cuộc ẩu đả, một cổ động viên đã nhảy qua hàng rào bảo vệ để tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Cổ động viên này đã cố gắng chạm vào một số cầu thủ nhưng đã bị đẩy lại và ngã xuống đất khi một nhân viên an ninh lao tới để can thiệp.

Ashley Young, tân binh của Ipswich, đã nhanh chóng chạy đến để làm dịu tình hình. Anh cố gắng kéo tiền vệ Tomoki Iwata của Birmingham ra khỏi đám đông đang hỗn loạn và ngăn những cái đầu nóng khỏi xung đột. Sau khi màn xô xát kết thúc, Young cũng có một cuộc trao đổi căng thẳng với Klarer của Birmingham.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Birmingham có lần thứ 4 liên tiếp bị cầm hòa trong trận mở màn mùa giải mới.

