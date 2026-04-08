Bức ảnh 'Trái Đất lặn' gây sốt

Phi hành đoàn Artemis II vừa hoàn thành hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng, phá kỷ lục của Apollo 13 với khoảng cách 252.756 dặm tính từ Trái Đất và thu về hàng nghìn bức ảnh lịch sử.

Bức ảnh "Trái Đất lặn", được chụp từ hướng vùng tối của Mặt Trăng khi tàu Orion tiếp cận vệ tinh này. Ảnh: NASA.

Ngày 6/4, tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đã hoàn thành hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng, tiếp cận ở khoảng cách 4.067 dặm (6.546 km) so với bề mặt. Trong quá trình đó, phi hành đoàn đã bay đến điểm cách Trái Đất 252.756 dặm (406.820 km), phá vỡ kỷ lục của Apollo 13 về hành trình xa nhất mà con người từng thực hiện trong vũ trụ.

Hành trình bay vòng kéo dài 7 tiếng. Việc liên lạc giữa tàu và Trái Đất bị gián đoạn khoảng 40 phút khi Orion di chuyển vào vùng tối của Mặt Trăng. Trong khoảng thời gian đó, phi hành đoàn chứng kiến 2 hiện tượng hiếm gặp, gồm Trái Đất "lặn", dần khuất sau đường chân trời Mặt Trăng và một nhật thực hoàn toàn khi nhìn từ vũ trụ khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.

Khoảng 21% vùng tối của Mặt Trăng được chiếu sáng từ góc nhìn của phi hành đoàn. Đây là khu vực mà mắt người chưa từng được quan sát trực tiếp từ khoảng cách gần như vậy trong lịch sử.

"Khi chúng tôi ở vùng tối của Mặt Trăng, nhìn lại Trái Đất, bạn thực sự cảm giác như mình không còn trong khoang tàu nữa. Điều đó thực sự khiến tâm trí bạn choáng ngợp. Đây là một trải nghiệm phi thường của con người", phi hành gia người Canada Jeremy Hansen nói.

Chỉ huy Reid Wiseman gửi lời cảm ơn đến nhóm khoa học NASA.

"Chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và phi hành đoàn trân trọng tất cả. Đây là điều chúng ta làm tốt nhất khi cùng nhau phối hợp như một đội. Các bạn đã làm rất tốt", Wiseman phát biểu.

Tiến sĩ Kelsey Young, nhà khoa học của sứ mệnh cho biết hành trình sẽ đem lại lời giải cho bí ẩn xung quanh Mặt Trăng.

Vùng tối của Mặt Trăng được chụp bởi phi hành đoàn Artemis II. Ảnh: NASA.

"Tôi không thể nói hết việc chúng tôi đã thu thập được bao nhiêu thông tin khoa học. Cảm ơn về nguồn cảm hứng mà các bạn đã truyền cho toàn đội, cộng đồng khoa học Mặt Trăng và cả thế giới. Các bạn đã thực sự mang Mặt Trăng đến gần hơn với chúng tôi hôm nay", TS Kelsey Young chia sẻ.

Phi hành đoàn đã chụp hàng nghìn bức ảnh trong suốt hành trình, bao gồm ảnh bể Orientale trên vùng tối Mặt Trăng. Đây cũng là lần đầu tiên con người quan sát trực tiếp khu vực này. Các hình ảnh quý giá sẽ giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc và địa chất của Mặt Trăng, đồng thời phục vụ cho sứ mệnh đổ bộ lên bề mặt trong tương lai.

Artemis II được phóng ngày 1/4 từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida với 4 phi hành gia gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên bay vòng quanh Mặt Trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 vào năm 1972. Ngoài ra, Artemis II là bước chuẩn bị trực tiếp cho sứ mệnh đổ bộ Artemis III dự kiến trong những năm tới.