Arsenal vẫn là ông vua 'bóng chết'

Arsenal tiếp tục khẳng định sự đáng sợ từ các tình huống cố định.

Arsenal đáng sợ ở các tình huống cố định. Ảnh: Reuters.

Trên sân Emirates, “Pháo thủ” phô diễn sức mạnh khi giành chiến thắng 4-1 trước Aston Villa ở vòng 19 Premier League, diễn ra rạng sáng 31/12. Đáng chú ý, các tình huống cố định tiếp tục trở thành “vũ khí tối thượng” giúp đội bóng thành London tạo ra khác biệt, trong bối cảnh hàng thủ Aston Villa gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống đỡ các pha bóng bổng.

Với những bàn thắng ghi được ở trận đấu này, Arsenal chính thức trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Premier League ghi từ 20 bàn trở lên từ các tình huống cố định (không tính phạt đền) trong hai năm liên tiếp. Cụ thể, họ ghi 21 bàn từ bóng chết trong năm 2024 và chạm mốc 20 bàn ở năm 2025.

Trước Arsenal, chỉ có Wimbledon từng làm được điều tương tự trong giai đoạn từ năm 1993 đến 1996.

Arsenal liên tiếp ghi bàn từ các tình huống cố định. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở đó, Arsenal còn thiết lập thêm một cột mốc ấn tượng khác. Riêng trong năm 2025, “Pháo thủ” ghi tới 17 bàn thắng từ các tình huống phạt góc tại Premier League. Đây là con số cao thứ hai trong lịch sử giải đấu nếu xét trong phạm vi một năm dương lịch. Đội duy nhất từng làm tốt hơn Arsenal là MU vào năm 2012 với 18 bàn thắng.

Những thống kê trên phản ánh rõ nét dấu ấn chiến thuật của HLV Mikel Arteta và ban huấn luyện Arsenal. Sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành, cùng khả năng chọn vị trí và không chiến tốt của các cầu thủ, khiến Arsenal trở thành nỗi ám ảnh thực sự với mọi hàng phòng ngự tại Premier League.

Với kết quả này, Arsenal tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đang là ứng viên số một cho ngôi vương Premier League mùa này.

