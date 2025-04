Arsenal trở thành trò cười

Trong thất bại 0-1 trước PSG ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 30/4, Arsenal bị chê cười bởi tấm tifo được giăng tại sân Emirates trước khi trận đấu diễn ra.

Arsenal sử dụng tấm tifo khá đơn điệu.

Trận bán kết Champions League đáng mong đợi giữa Arsenal và PSG tại Emirates mở màn bằng nỗi thất vọng không nằm trong dự đoán. Tấm tifo khổng lồ được CLB chuẩn bị bị cộng đồng mạng chế giễu không thương tiếc.

Đáng nói hơn, đây không phải là thiết kế do người hâm mộ đề xuất, mà phương án an toàn do phía đội bóng thành London lựa chọn sau khi từ chối sáng kiến của chính các CĐV.

Theo talkSPORT, các fan Arsenal tự huy động được 12.000 bảng để sản xuất một tấm tifo quy mô lớn, kèm theo 3 bản thiết kế gửi đến CLB xin phê duyệt. Tuy nhiên, toàn bộ ý tưởng bị bác bỏ. Arsenal hoàn tiền lại, thay vào đó sử dụng một thiết kế đơn điệu với biểu tượng khẩu pháo trắng đặt giữa nền đỏ trơn.

Hành động này biến Arsenal thành trò cười. "Từ chối thiết kế của người hâm mộ để cho ra thảm họa này ư?", "Thất vọng quá", "Tôi mong đợi một tấm tifo đỉnh cao, nhưng thứ này trông lố bịch", "Tifo thế này, thua cũng đáng"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Trên sân Emirates, Arsenal thất bại 0-1 trước PSG bởi bàn thắng duy nhất của Ousmane Dembele. "Pháo thủ" cần thể hiện bản lĩnh và hiệu quả hơn nếu muốn lội ngược dòng để giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006.