Arsenal thoát hiểm ngoạn mục

Rạng sáng 12/5, Arsenal bị chủ nhà Liverpool dẫn 2-0 nhưng vẫn gỡ hòa ở trận đấu thuộc vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.

Màn trình diễn quả cảm không chỉ giúp thầy trò HLV Mikel Arteta kéo dài chuỗi bất bại tại giải đấu lên con số 6 (thắng 2, hòa 4), mà còn đưa họ tiến sát đến suất dự UEFA Champions League mùa giải tới.

Lúc này, Arsenal hơn đội đứng thứ 6, Aston Villa khoảng cách 5 điểm. Chỉ cần giành thêm 1 điểm trước Newcastle ở vòng tiếp theo, "Pháo thủ" gần như chắc chắn có vé dự giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu mùa 2025/26.

Ngay cả khi bằng điểm, Aston Villa cũng khó vượt mặt Arsenal, do hiệu số của thầy trò HLV Unai Emery quá thấp so với đối thủ phía Bắc London (+7 so với +33).

Arsenal tiến sát vé dự Champions League.

Sau khi xếp hàng chào đón tân vương Ngoại hạng Anh, Arsenal nhập cuộc có phần chệch choạc. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Luis Daaz cảnh báo hàng thủ đội khách bằng một cú sút buộc David Raya phải trổ tài cứu thua.

Liverpool nhanh chóng khẳng định vị thế khi Cody Gakpo đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt bóng sắc sảo từ Andrew Robertson ở phút 20. Chỉ 1 phút sau, hàng thủ Arsenal tiếp tục bị xuyên phá, Dominik Szoboszlai phối hợp với Mohamed Salah để Diaz nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

"Pháo thủ" kết thúc hiệp một trong thế bị dồn ép, nhưng bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Leandro Trossard tung đường cong chuẩn xác để Gabriel Martinelli đánh đầu rút ngắn tỷ số ở phút 47. Bàn thắng này thổi luồng sinh khí vào Arsenal. Họ tiếp tục gia tăng áp lực lên hàng thủ Liverpool.

Dù HLV Arne Slot cố gắng làm mới đội hình bằng ba sự thay đổi cùng lúc, khi ông đưa Alexis Mac Allister, Darwin Nunez và Trent Alexander-Arnold vào sân. Dù vậy, Liverpool không thể chặn đà hưng phấn của đội khách. Phút 74, Martin Odegaard tung cú sút xa hiểm hóc buộc Alisson Becker phải bay người cản phá, nhưng bóng bật cột dọc tạo điều kiện cho Mikel Merino ập vào đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Niềm vui của Merino không kéo dài khi anh bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi thô bạo với Szoboszlai. Chơi thiếu người trong những phút cuối, Arsenal phải căng mình chống đỡ và thoát hiểm khi bàn thắng ở phút 90+5 của Andrew Robertson bị từ chối do lỗi việt vị.

Bảng xếp hạng Premier League.