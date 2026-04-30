Arsenal kiểm tra mặt cỏ sân Atletico

  • Thứ năm, 30/4/2026 06:01 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Ban huấn luyện Arsenal có hành động gây chú ý ngay từ trước giờ bóng lăn, xoay quanh tình trạng mặt cỏ tại sân Metropolitano tại bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 30/4.

Arsenal kiểm tra mặt cỏ sân Atletico.

Ngay khi đặt chân đến sân, các thành viên ban huấn luyện Arsenal tỏ ra không hài lòng với mặt cỏ, cho rằng chiều cao cỏ vượt mức lý tưởng và có thể ảnh hưởng đến lối chơi. Đội bóng thành London lập tức yêu cầu kiểm tra chính thức, buộc UEFA phải vào cuộc đo đạc ngay trước trận đấu.

Nhà báo Guillem Balague tiết lộ trên CBS Sports rằng phía Arsenal nghi ngờ HLV Diego Simeone cố tình “giăng bẫy” bằng cách để cỏ cao hơn bình thường nhằm tạo lợi thế cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, kết quả đo cho thấy chiều cao mặt cỏ là 26 mm, nằm trong giới hạn cho phép của UEFA (từ 21 mm đến 30 mm). Đáng chú ý, thông số này tương tự khi Atletico tiếp đón Barcelona trước đó.

Dù hợp lệ, mặt sân Metropolitano từng gây không ít khó khăn cho các đội khách. Trong chuyến làm khách gần đây, Tottenham đã gặp rắc rối lớn khi thủ môn Antonin Kinsky mắc sai lầm do không làm chủ được mặt cỏ, buộc phải rời sân sớm. Trung vệ Micky van de Ven cũng trượt chân trong một tình huống nguy hiểm, gián tiếp tạo cơ hội cho Atletico.

Bước vào trận đấu rạng sáng 30/4, Arsenal vẫn giữ được sự tập trung cần thiết. “Pháo thủ” vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Viktor Gyokeres trong hiệp một. Tuy nhiên, Atletico đáp trả sau giờ nghỉ khi Julian Alvarez cũng ghi bàn từ chấm 11 m, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Arsenal rời Tây Ban Nha với kết quả không tệ. Trận hòa 1-1 giúp đại diện nước Anh nuôi hy vọng giành vé vào chung kết khi được trở về sân nhà ở lượt về vào ngày 6/5.

Highlights Arsenal 1-0 Newcastle Đêm 25/4, Arsenal có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để duy trì cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Manchester City sau vòng 34 Premier League.

Duy Luân

    Đọc tiếp

    PSG mat Hakimi cho luot ve Champions League hinh anh

    PSG mất Hakimi cho lượt về Champions League

    18 giờ trước 04:36 30/4/2026

    0

    PSG nhận tin không vui khi Achraf Hakimi bị rách cơ gân kheo, qua đó chắc chắn bỏ lỡ trận bán kết lượt về Champions League 2025/26 gặp Bayern Munich vào ngày 7/5

    Mudryk lao vao cuoc chien sinh tu voi FA hinh anh

    Mudryk lao vào cuộc chiến sinh tử với FA

    18 giờ trước 04:41 30/4/2026

    0

    Ngôi sao người Ukraine tuyên bố kháng cáo lên CAS sau khi nhận án treo giò 4 năm vì doping, khẳng định bản thân vô tội và chưa kết thúc tương lai tại Chelsea.

    MU quyet giu Bruno Fernandes hinh anh

    MU quyết giữ Bruno Fernandes

    18 giờ trước 04:38 30/4/2026

    0

    Manchester United quyết tâm giữ Bruno Fernandes ở lại Old Trafford, đồng thời chuẩn bị cải tổ hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

