Ban huấn luyện Arsenal có hành động gây chú ý ngay từ trước giờ bóng lăn, xoay quanh tình trạng mặt cỏ tại sân Metropolitano tại bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 30/4.

Arsenal kiểm tra mặt cỏ sân Atletico.

Ngay khi đặt chân đến sân, các thành viên ban huấn luyện Arsenal tỏ ra không hài lòng với mặt cỏ, cho rằng chiều cao cỏ vượt mức lý tưởng và có thể ảnh hưởng đến lối chơi. Đội bóng thành London lập tức yêu cầu kiểm tra chính thức, buộc UEFA phải vào cuộc đo đạc ngay trước trận đấu.

Nhà báo Guillem Balague tiết lộ trên CBS Sports rằng phía Arsenal nghi ngờ HLV Diego Simeone cố tình “giăng bẫy” bằng cách để cỏ cao hơn bình thường nhằm tạo lợi thế cho Atletico Madrid. Tuy nhiên, kết quả đo cho thấy chiều cao mặt cỏ là 26 mm, nằm trong giới hạn cho phép của UEFA (từ 21 mm đến 30 mm). Đáng chú ý, thông số này tương tự khi Atletico tiếp đón Barcelona trước đó.

Dù hợp lệ, mặt sân Metropolitano từng gây không ít khó khăn cho các đội khách. Trong chuyến làm khách gần đây, Tottenham đã gặp rắc rối lớn khi thủ môn Antonin Kinsky mắc sai lầm do không làm chủ được mặt cỏ, buộc phải rời sân sớm. Trung vệ Micky van de Ven cũng trượt chân trong một tình huống nguy hiểm, gián tiếp tạo cơ hội cho Atletico.

Bước vào trận đấu rạng sáng 30/4, Arsenal vẫn giữ được sự tập trung cần thiết. “Pháo thủ” vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Viktor Gyokeres trong hiệp một. Tuy nhiên, Atletico đáp trả sau giờ nghỉ khi Julian Alvarez cũng ghi bàn từ chấm 11 m, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Arsenal rời Tây Ban Nha với kết quả không tệ. Trận hòa 1-1 giúp đại diện nước Anh nuôi hy vọng giành vé vào chung kết khi được trở về sân nhà ở lượt về vào ngày 6/5.

