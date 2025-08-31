Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

Arsenal đang có thủ môn đáng tin cậy.

Nhưng nếu thành công, đó không phải nhờ Viktor Gyökeres - bản hợp đồng 64 triệu bảng - mà nằm ở bộ khung phòng ngự gồm William Saliba, Gabriel Magalhães và thủ môn David Raya.

Nền tảng phòng ngự - sự khác biệt lớn nhất

Trong bóng đá hiện đại, người ta thường mải mê bàn về số 9 đẳng cấp, về một “máy ghi bàn” có thể định đoạt chức vô địch. Arsenal cũng không tránh khỏi xu hướng đó khi đưa Gyökeres về từ Sporting Lisbon. Nhưng thực tế, Mikel Arteta đã âm thầm xây dựng một nền tảng khác: hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất Premier League.

Raya vẫn giữ sạch lưới sau hai trận, trong khi Saliba và Gabriel gần như không để đối thủ có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Những con số thống kê nói lên tất cả: trong hai mùa gần nhất, Arsenal là đội có hàng thủ chắc chắn nhất giải. Cùng với Declan Rice, họ biến hệ thống phòng ngự trở thành “vũ khí” quan trọng hơn bất kỳ trung phong nào.

Arsenal không cần một cuộc cách mạng chiến thuật. Họ chỉ cần một bước tiến nhỏ để biến 14 trận hòa mùa trước thành chiến thắng. Đó là lý do Gyökeres xuất hiện: để xoay vòng, để cung cấp giải pháp khi gặp những đội chơi lùi sâu. Nhưng để nâng cúp, họ vẫn phải dựa vào sự kiên cố của bộ ba Raya – Saliba – Gabriel.

Điều khiến Arteta lo lắng không nằm ở chiến thuật, mà ở y tế. Kể từ đầu mùa 2023/24, Arsenal trải qua 75 ca chấn thương, cao hơn mức trung bình giải đấu tới 21. Những mất mát đó phá hỏng nhịp điệu và khiến họ hụt hơi trước Liverpool mùa trước.

Điểm tựa của Arsenal nằm ở hàng thủ.

Cuối tuần này, Arsenal tiếp tục mất Havertz và Saka, trong khi Odegaard cũng chưa chắc kịp trở lại. Đó là bộ ba từng vắng mặt ở giai đoạn then chốt mùa trước. Bài toán đặt ra cho Arteta không chỉ là xoay vòng, mà còn là cách duy trì thể trạng cho những ngôi sao trong cuộc đua đường dài.

Không ít người sẽ đặt câu hỏi: liệu đây chỉ là vận rủi hay hệ quả của cường độ tập luyện quá nặng? Đây từng là vấn đề của Liverpool thời Klopp hay Tottenham thời Postecoglou. Với Arsenal, nếu không kiểm soát, nó có thể phá hỏng tất cả.

Liverpool - mạnh ở hàng công, yếu ở hàng thủ

Trong khi Arsenal tự tin vào hệ thống phòng ngự, Liverpool lại bước vào mùa giải mới với hàng công bùng nổ nhưng hàng thủ mong manh. Hai trận đầu, họ ghi bàn nhiều nhất giải, nhưng đồng thời phải chống đỡ trung bình 42 pha phá bóng/trận, so với chỉ 18 mùa trước. Sự mất cân bằng này phản ánh rõ sự chuyển mình của Arne Slot.

Liverpool chiêu mộ Florian Wirtz, Ekitike, thậm chí nhắm tới Alexander Isak. Các hậu vệ biên mới như Kerkez hay Frimpong thiên về tấn công hơn phòng ngự. Nhưng đổi lại, khoảng trống phía sau ngày càng lộ rõ. Điều đó khiến Van Dijk và Alisson phải gồng mình. Nếu Slot không nhanh chóng điều chỉnh, Liverpool có thể mất lợi thế vốn có dưới thời Klopp.

Một chiến thắng tại Anfield sẽ là lời khẳng định đầy uy lực của Arsenal. Họ bất bại 22 trận gần nhất trước nhóm “Big Six”, nhưng Arteta vẫn chưa thắng tại Anfield hay Etihad sau 11 lần. Ông không nhất thiết phải phá dớp đó để vô địch, nhưng khi chưa làm được, sự nghi ngờ vẫn còn: Arsenal vẫn “gần như đủ” nhưng chưa thực sự bước lên tầm của nhà vô địch.

Havertz sẽ không thể ra sân trong trận gặp Liverpool.

Đối với Liverpool, trận đấu này cũng là phép thử quan trọng. Nó sẽ cho thấy liệu Slot có thể duy trì sự thăng hoa hàng công mà vẫn siết chặt hàng thủ hay không. Một thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ đặt dấu hỏi cho khả năng bảo vệ ngôi vương.

Cuộc đua vô địch mùa này nhiều khả năng sẽ lại là tam mã: Arsenal, Liverpool và Man City. Pep Guardiola vẫn còn đó sự ổn định, Liverpool có sức mạnh tấn công, nhưng Arsenal sở hữu điều mà cả hai chưa chắc có - một bộ khung phòng ngự đang ở đẳng cấp khác.

Nếu Saliba, Gabriel và Raya tiếp tục giữ vững phong độ, Arsenal hoàn toàn có thể mơ về chiếc cúp đã lẩn tránh họ suốt hai thập kỷ. Và nếu Gyökeres giúp chuyển hóa vài trận hòa thành chiến thắng, đó chỉ là chất xúc tác thêm cho nền tảng đã được Arteta dày công xây dựng.

Chức vô địch Premier League không nhất thiết phải đến từ một trung phong 25 bàn/mùa. Với Arsenal, thành công có thể bắt nguồn từ một hàng thủ thép, từ những chi tiết nhỏ được cải thiện qua từng mùa giải. Anfield cuối tuần này không chỉ là trận đấu 6 điểm, mà còn là nơi kiểm chứng: liệu Arsenal đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng “suýt nữa” để trở thành nhà vô địch thật sự hay chưa.