Arsenal hơn 6 điểm, đã đủ vô địch chưa?

Arsenal vừa xuất sắc vượt qua Fulham với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục để tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Saka ghi bàn giúp Arsenal thắng Fulham.

Với 76 điểm hiện có trong tay, đội bóng thủ đô London đang tạm thời tạo ra khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với đối thủ bám đuổi gắt gao nhất là Man City. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester vẫn còn nguyên 2 trận chưa đấu để san lấp khoảng trống này.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài và những con số hiển thị trên bảng xếp hạng, Arsenal dường như nắm giữ ưu thế vô cùng to lớn. Thế nhưng, khi phân tích kỹ lưỡng cục diện, thực tế lịch thi đấu lại âm thầm ưu ái và tạo ra một đặc quyền không nhỏ cho đội quân của Pep Guardiola.

Kẻ dẫn đầu đường đua và chiến thuật núp gió

Vào thời điểm hiện tại, cả hai thế lực bóng đá hàng đầu nước Anh đều tự nắm quyền quyết định số phận của chính mình. Họ hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ nhất chung cuộc thông qua điểm số tích lũy được cùng với số bàn thắng mà các tiền đạo ghi được.

Ngay cả các chuyên gia phân tích bóng đá lão luyện cũng tin tưởng sâu sắc rằng ngôi vô địch cuối mùa giải rất có thể sẽ phải phân định thắng thua bằng hiệu số phụ, hoặc thậm chí căng thẳng hơn là đếm tổng số bàn thắng.

Cựu tiền vệ Paul Merson dự đoán: "Cả hai đội sẽ thắng tất cả trận và mọi thứ sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng". Cựu tiền vệ Jamie Redknapp cho rằng: "Nếu phải xét đến hiệu số, tôi thấy Arsenal có lợi thế lớn khi nhìn vào các trận đấu sắp tới. Nhưng tất cả chúng ta đều đang suy đoán. Man City có thể nghiền nát các đối thủ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ Arsenal là ứng cử viên sáng giá, nhưng tôi không cho rằng họ nắm chắc đến 80% cơ hội vô địch".

Trong cuộc đua song mã đầy nghẹt thở, Arsenal hiện lên giống như một vận động viên điền kinh hay đạp xe dẫn đầu đường đua. Đội bóng của Mikel Arteta phải liên tục rẽ sóng cản gió, bung hết sức lực để duy trì vị thế tiên phong.

Ngược lại, Man City đóng vai trò của một kẻ núp gió hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ Arsenal có điểm số tạm thời dẫn trước, mà chính lịch thi đấu đã ép buộc đội chủ sân Emirates phải liên tục ra sân đá trước.

Lúc này, Man City vẫn còn 2 trận đấu trong tay và nhờ việc thi đấu sau (gồm trận đá bù vòng 31 với Crystal Palace), họ biết chính xác bản thân cần thắng với tỷ số bao nhiêu để có thể vượt mặt Arsenal về mặt hiệu số. Lợi thế này giúp Man City chủ động hoàn toàn trong việc tiếp cận trận đấu để hoàn thành mục tiêu mà không phải dò dẫm trong bóng tối. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi biết trước giới hạn cần vượt qua luôn là yếu tố quan trọng trong thể thao đỉnh cao.

Man City đủ sức thắng 5 trận còn lại.

Lợi thế tâm lý kéo dài đến vòng cuối cùng

Sự ưu ái của lịch thi đấu dành cho đội chủ sân Etihad không hề dừng lại ở vòng 35 mà còn kéo dài đến tận vòng 37. Những người hâm mộ tinh ý có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch về thời gian ra sân giữa hai đội.

Trong khi các cầu thủ Arsenal phải đá với Burnley vào lúc 2h ngày 19/5, thì Man City lại được thong thả ra sân muộn hơn một ngày trong trận làm khách của Bournemouth. Do vậy, Man City có lợi thế là biết rõ mình cần phải ghi bao nhiêu bàn và giành chiến thắng ra sao để vươn lên trên Arsenal, trước khi cả giải đấu bước vào vòng đấu cuối cùng thi đấu đồng loạt vào lúc 22 giờ ngày 24/5.

Lịch sử Ngoại hạng Anh gần đây nhiều lần chứng kiến kịch bản Arsenal thường xuyên dẫn đầu đường đua suốt một chặng đường rất dài, nhưng Man City lại luôn biết cách núp gió khôn ngoan để bứt tốc vượt lên ở những vòng đấu mang tính bước ngoặt. Lúc này, việc được thi đấu muộn hơn lại đang vô tình cho phép Man City thực hiện chiến thuật quen thuộc đó một cách cực kỳ hiệu quả và sắc bén.

Dù Arsenal có thi đấu nỗ lực đến đâu, việc phải ngồi chờ đợi đối thủ định đoạt tình thế luôn mang lại những áp lực tâm lý vô hình vô cùng nặng nề. Những đôi chân của các cầu thủ trẻ bên phía Arsenal sẽ phải chịu thử thách cực đại về mặt bản lĩnh khi chứng kiến đối thủ bám đuổi từng bước một.

Kể ra Arsenal sau khi thắng Fulham 3-0 trong hiệp 1 mà ghi thêm 3 bàn nữa trong hiệp 2, thì họ cũng không cần quá lo lắng về hiệu số trong cuộc đua với Man City.