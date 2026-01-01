Arsenal hãy coi chừng, Manchester City đã trở lại

2025 là năm không danh hiệu, nhưng Pep Guardiola tin Manchester City đang trở lại đúng quỹ đạo. Và với Rodri, cuộc đua vô địch sẽ đổi màu.

Erling Haaland đang có phong độ cao trong màu áo Manchester City.

Không nhiều HLV dám gọi một năm trắng tay là “một trong những năm hay nhất sự nghiệp”. Pep Guardiola thì có. Sau tám năm quen sống trong ánh hào quang, Manchester City của ông lần đầu bước ra khỏi năm dương lịch mà không nâng cúp. Nhưng thay vì hoài nghi, Pep chọn tự hào.

Với ông, mùa giải 2024/25 không phải thước đo của bảng vàng. Đó là thước đo của bản lĩnh.

Manchester City từng rơi vào một giai đoạn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Chấn thương, phong độ sa sút và chiều sâu đội hình mỏng khiến họ có lúc tưởng như trôi dạt khỏi nhóm đầu.

Pep thậm chí thừa nhận: nếu không chi tiền ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, Manchester City có thể đã phải chơi ở Conference League, một kịch bản khó tin với đội bóng từng thống trị châu Âu.

Những bản hợp đồng như Marmoush, Khusanov, Nico Gonzalez hay Vitor Reis không phải bom tấn truyền thông. Nhưng chúng vá lại bộ khung đang rạn nứt.

Rodri sắp tái xuất.

Khi các trụ cột dần trở lại ở giai đoạn cuối mùa, Manchester City lột xác. Trong 10 đến 15 trận cuối, họ là đội chơi hay nhất Premier League. Đó là lúc Pep nhìn thấy điều quan trọng nhất: tập thể của ông không gục ngã khi mọi thứ tệ nhất.

Giờ đây, Rodri trở lại. Quả bóng vàng, người giữ nhịp, linh hồn của cỗ máy Manchester City. Với Pep, sự hiện diện của Rodri không chỉ là thêm một tiền vệ trụ.

Đó là trật tự, là khả năng kiểm soát, là sự tự tin cho cả hệ thống. Và đó là lý do ông gửi thông điệp trực diện tới Arsenal: Manchester City chưa xong.

Trong bối cảnh các cáo buộc tài chính của Premier League vẫn treo lơ lửng, Pep không né tránh. Ông muốn mọi chuyện sớm được phán quyết. Nhưng trên sân cỏ, Pep không chờ ai cả. Manchester City đã vào guồng, đã có lại nhịp thở quen thuộc.

Pep từng giành mọi danh hiệu có thể. Nhưng đôi khi, chiến thắng lớn nhất không nằm ở chiếc cúp. Nó nằm ở cách một đội bóng sống sót qua nghịch cảnh và trở lại mạnh mẽ hơn. Với Guardiola, 2025 không phải năm trắng tay. Đó là năm ông xây lại niềm tin, cho chính mình và cho Manchester City trong cuộc đua với Arsenal.