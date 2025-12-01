Arsenal giữ được ngôi đầu nhưng lại bỏ lỡ thời cơ vàng để siết chặt cuộc đua vô địch sau trận hòa 1-1 trước Chelsea.

Arsenal rơi điểm trước 10 người của Chelsea.

Chơi hơn người suốt gần một giờ, đội bóng của Mikel Arteta không thể tung đòn kết liễu, điều một ứng viên thực thụ phải làm khi thời cơ mở ra.

Arsenal đánh rơi bản lĩnh ở London

Arsenal rời Stamford Bridge với một điểm và cảm giác hụt hẫng lớn hơn sự hài lòng. Họ vẫn đứng đầu bảng, vẫn kiểm soát quyền tự quyết, nhưng lại bỏ qua khoảnh khắc có thể tạo bước ngoặt cho mùa giải.

Một chiến thắng trên sân Chelsea, trong bối cảnh đối thủ mất người ngay đầu hiệp hai, sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Arsenal đã trưởng thành và sẵn sàng kết thúc 22 năm khát danh hiệu Premier League. Thay vào đó, họ chơi chệch choạc, rời rạc và thiếu sinh lực.

Mấu chốt nằm ở thái độ tiếp cận của Arsenal khi Moises Caicedo nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với Mikel Merino. Trước mặt họ là gần 52 phút với lợi thế rõ rệt.

Nhưng thay vì đẩy tốc độ, phá nát cấu trúc của Chelsea và dồn ép đối thủ đến nghẹt thở, Arsenal lại tạo cảm giác chậm chạp và thiếu sắc bén. Chelsea, dù chỉ còn 10 người, vẫn tung ra nhiều pha dứt điểm hơn và liên tục tạo ra những tình huống khiến hàng thủ đội khách phải toát mồ hôi.

Arsenal gây hụt hẫng lớn.

Reece James chính là biểu tượng cho sự quyết liệt ấy. Được xoay tua hợp lý trước trận đấu, anh trở thành nhân tố hay nhất trên sân. James lấn át Declan Rice ở nhiều thời điểm và giữ Chelsea trong trạng thái chủ động dù đội bóng của anh bị thiệt quân.

Ngược lại, Bukayo Saka, người có thể thay đổi cục diện, lại không đủ sắc sảo để khai thác việc Marc Cucurella mang một thẻ vàng từ quá sớm. Một Saka sung mãn hơn, tự tin hơn, có lẽ đã ép hậu vệ Chelsea vào thế bị động và buộc HLV phải đưa ra quyết định mạo hiểm.

Arsenal không chỉ gặp vấn đề về nhịp độ mà còn đối mặt với hệ quả của một tuần thi đấu nặng nề. Eberechi Eze chơi tới 171 phút trong hai trận Tottenham và Bayern, trong khi trận đấu đều có thể kết thúc sớm hơn với những thay đổi kịp thời. Và rồi khi gặp Chelsea, anh thi đấu như thể đôi chân không còn đủ lực để tạo đột phá.

Việc William Saliba phải vắng mặt vì cảm giác đau trong buổi tập càng làm lộ rõ bài toán xoay tua của Arteta. Không có Saliba lẫn Gabriel Magalhães, cấu trúc phòng ngự của Arsenal lập tức mất sự mượt mà quen thuộc.

Bài học cho Arsenal

Arteta hiếm khi mắc sai lầm trong cách điều tiết đội hình mùa này, nhưng trận đấu ở Stamford Bridge nhắc ông một bài học về sự khắc nghiệt của cuộc đua đường dài. Những chi tiết nhỏ về thể lực, sự tỉnh táo hay nhịp thi đấu đôi khi quyết định cục diện cả 90 phút. Ông thừa nhận điều đó sau trận đấu, với giọng điệu pha chút tiếc nuối: Arsenal đã đủ tốt, nhưng không đủ sắc lạnh.

Arsenal bỏ lỡ thời cơ bứt phá trên BXH Premier League sau trận hoà Chelsea.

Ngay cả khi ra sân với lực lượng sứt mẻ, Arsenal vẫn là đội mạnh hơn và sở hữu cơ hội để bóp nghẹt cuộc đua vô địch. Chelsea vắng Cole Palmer, còn tài năng trẻ Estevão Willian trải qua hiệp một mờ nhạt và rời sân ngay sau đó. Điều đó càng khiến việc Arsenal không thể áp đặt sức mạnh trở nên khó hiểu. Bàn thua từ một tình huống cố định đã đẩy họ vào thế phải rượt đuổi và mất luôn sự bình tĩnh cần có của kẻ mạnh.

Manchester City, đội bóng luôn hưởng lợi khi đối thủ sảy chân, lập tức tận dụng thời cơ. Bàn thắng muộn của Phil Foden giúp họ thu ngắn khoảng cách và thắp lại hy vọng. Arteta dư hiểu rằng trao cho Pep Guardiola dù chỉ một khe cửa nhỏ cũng là điều nguy hiểm. Chelsea cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn. Bởi khi họ có thể cầm hòa đội đầu bảng dù chơi thiếu người, họ biết mình đủ sức đua đường dài.

Arsenal vẫn là ứng viên hàng đầu. Họ vẫn đá thứ bóng đá thuyết phục và sở hữu bộ khung mạnh. Nhưng để nâng cúp vào tháng 5, họ phải trở thành đội bóng biết tận dụng những khoảnh khắc vàng. Stamford Bridge đã cho họ cơ hội ấy, và họ không nắm lấy.

Đó là lý do trận hòa này nặng hơn một điểm đánh rơi. Nó là lời nhắc rằng chức vô địch không đến với đội bóng giỏi nhất, mà đến với đội bóng lạnh lùng nhất. Và Arsenal vẫn chưa cho thấy họ đã bước sang ngưỡng ấy.