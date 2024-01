Arsenal đừng để nhận định của Mourinho thành sự thật

HLV Jose Mourinho không tin Arsenal có thể lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Những diễn biến cuối năm 2023 củng cố niềm tin của “Người đặc biệt”.

“Chỉ Manchester City và Liverpool có thể cạnh tranh ngôi vương Premier League mùa này”, Mourinho chia sẻ trên The Obi One Podcast, kênh truyền thông của cậu học trò cũ John Obi Mikel. HLV của AS Roma nổi tiếng với những dự đoán chính xác. Lần này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại đang đúng.

Đến giai đoạn giữa mùa 2023/24, phải chăng “Pháo thủ” tiếp tục chu kỳ “buông cúp” quen thuộc? Trong 5 trận gần nhất tại hạng đấu cao nhất nước Anh, đội chủ sân Emirates chỉ đem về 4 điểm. Kết thúc vòng đấu thứ 17, Arsenal dẫn đầu Premier League với 39 điểm. Hiện tại, khi vòng 20 kết thúc, đoàn quân HLV Mikel Arteta xếp thứ 4 với 40 điểm.

Vấn đề của Arsenal

Phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, hàng công Arsenal mùa này đang không đủ cả chất và lượng. Như mùa trước, bộ ba Gabriel Jesus, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli vẫn là lựa chọn số một cho các vị trí cao nhất. Song, tam tấu này mới có tổng cộng 11 bàn thắng tại Premier League tính đến lúc này, thấp hơn một mình Erling Haaland (14) hay Mohammed Salah (14).

Việc chia đều đầu ra bàn thắng cho nhiều thành viên khác nhau trong đội không phải vấn đề, với điều kiện tổng số lần làm tung lưới đối phương đủ nhiều. Mùa 2021/22, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và Riyad Marhez ghi nhiều bàn nhất Man City nhưng không ai lọt vào top 5 danh sách Vua phá lưới Premier League.

Chung cuộc, “The Citizens” vẫn vượt qua Liverpool để vô địch giải đấu, vì tổng số bàn của 3 thành viên trên (39) không thấp. Thậm chí, con số này ngang bằng với tổng bàn thắng của Vua phá lưới Salah (23) và Sadio Mane (16) khi đó. Nhìn vào lượng đầu ra bàn thắng của tam tấu Jesus, Saka và Martinelli hiện tại, dễ hiểu khi CĐV Arsenal lo lắng.

Saka, người có nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal đến thời điểm hiện tại của mùa giải, mới chỉ làm tung lưới đối phương 6 lần. Tiền đạo mà “Pháo thủ” có thể trông chờ nhất trong khâu ghi bàn còn chưa lập công nhiều bằng một nửa tay săn bàn giỏi nhất của Man City và Liverpool (Haaland và Salah - PV).

So với Man City và Liverpool, hàng công Arsenal ghi quá ít bàn thắng. Ảnh: BBC.

Trong quá khứ, không ít lần Vua phá lưới Premier League không nằm trong CLB vô địch giải đấu. Tuy nhiên, việc có một người biết tạo khác biệt bằng bàn thắng là điểm tựa của cả đội trong những lúc khó khăn. Ví dụ như trong chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Newcastle rạng sáng 2/1, Salah góp dấu giày vào cả 4 bàn thắng trong ngày các đồng đội kém duyên.

Về phương diện cá nhân, khả năng ghi bàn của các tiền đạo đá chính của Arsenal đang kém xa Man City và Liverpool, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ cho ngai vàng Premier League. Xét phương diện tập thể, đội chủ sân Emirates mùa này mới có 37 bàn thắng sau 20 trận đấu, chỉ cao hơn Chelsea, Manchester United và West Ham trong top 10 hạng đấu cao nhất nước Anh.

Trên băng ghế dự bị, Eddie Nketiah hay Leandro Trossard chỉ là những lựa chọn tạm ổn, chưa tạo nhiều đột biến mỗi khi Arsenal cần. Trở lại với Liverpool trong trận thắng 4-2 trước Newcastle tại vòng 20 Premier League, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trên thực tế bị cầm hoà 1-1 đến quá phút 70. Chỉ khi hai cầu thủ dự bị, Diogo Jota và Cody Gakpo, vào sân rồi toả sáng rực rỡ, “The Kop” mới vượt khó trên sân Anfield.

Tóm lại, hàng công Arsenal không ghi đủ nhiều bàn để giúp CLB chiến thắng. “Pháo thủ” cũng không sở hữu một siêu sao biết tạo khác biệt, khi người ghi nhiều bàn nhất cho CLB hiện tại (Saka) kém xa cầu thủ lĩnh xướng hàng công của Man City và Liverpool. Trên hàng ghế dự bị, khả năng HLV Arteta tìm ra cái tên đủ sức cung cấp nhiều bàn thắng hay tạo bước ngoặt trên hàng công là rất thấp.

“Chu kỳ buông”?

“Chu kỳ buông” là thuật ngữ mà người hâm mộ giới túc cầu đặt cho quá trình Arsenal hụt hơi trong các cuộc đua vô địch Premier League. Ví dụ gần nhất là mùa giải trước, khi họ dẫn đầu giải đấu số một nước Anh trong phần lớn thời gian nhưng cuối cùng nhìn Man City vô địch.

HLV Mourinho từng 3 lần vô địch Premier League khi dẫn dắt Chelsea. Thuyền trưởng hiện tại của Roma cũng từng thất bại khi dẫn dắt Tottenham Hotspur và MU. Do đó, có thể khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu cuộc đua đường dài tại Premier League đòi hỏi những gì.

Arsenal cần bổ sung tiền đạo chất lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Ảnh: ESPN.

Hai thất bại liên tiếp trong dịp Boxing Day khiến Arsenal chậm lại trong cuộc đua vô địch. Trước West Ham hôm 29/12, “Pháo thủ” lấn lướt về mọi mặt nhưng hàng công không đủ sắc bén, để rồi cuối cùng thua 0-2. Trong khi đó, ở trận thua 1-2 trước Fulham hôm 31/12, tập thể HLV Arteta thậm chí không thể áp đặt trận đấu trước đối phương.

Ở cả hai màn đối đầu này, Arsenal đều bước vào 30 phút cuối trận với khát khao phải có bàn thắng để níu kéo điểm số. Cả hai lần, đối thủ của họ đều lùi rất sâu để phòng ngự và thành công trong việc bảo toàn tỷ số. Trong hai dịp, Martinelli đều bị rút ra sớm vì quá mờ nhạt. Trong khi đó, Saka không thể đem lại khác biệt, còn Jesus thì chưa bao giờ là mẫu tiền đạo biết cách tạo điểm nhấn bằng bàn thắng.

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2023/24 đã mở cửa và Arsenal phải mua thêm tiền đạo biết ghi bàn. Tin vui với “The Gunners” là những tin đồn “Pháo thủ” nhắm đến Ivan Toney đang xuất hiện nhiều hơn. Victor Osimhen, Evan Ferguson và Benjamin Sesko cũng đang được BLĐ đội bóng thành London cân nhắc.

Điểm chung của những ngôi sao tấn công có lượng đầu ra bàn thắng ổn là mức phí chuyển nhượng không thấp. Nhưng nếu không chi tiền để cải tổ đội hình, Arsenal có vẻ không còn cách khác để tạo bước đột phá trong khâu ghi bàn với dàn nhân sự hiện tại.

Đánh giá một cách công bằng, khoảng cách giữa Arsenal và Liverpool, đội dẫn đầu Premier League lúc này, chỉ là 5 điểm. Mùa giải còn dài và chỉ cần một cú sẩy chân của bất kỳ đội nào trong nhóm dẫn đầu, diễn biến cuộc đua vô địch sẽ rất khác. Mặc dù vậy, để tránh "Chu kỳ buông", HLV Arteta vẫn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ghi bàn trên hàng công "Pháo thủ".

