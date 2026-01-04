Arsenal của Arteta hay hơn tập thể bất bại 2003/04?

Arsenal đang thắp sáng hy vọng vô địch Premier League mùa này và khiến người hâm mộ nhớ lại tập thể bất bại huyền thoại của mùa giải 2003/04.

Arsenal có thắng lợi quan trọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/1, Arsenal đánh bại chủ nhà Bournemouth với tỷ số 3-2 ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League. Thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với đội xếp nhì Aston Villa.

Goal nhanh chóng so sánh màn trình diễn của tập thể hiện tại với đội hình bất bại đã vô địch Premier League của Arsenal ở mùa giải 2003/04. Đáng chú ý, các con số thống kê đang đứng về phía Arsenal dưới thời HLV Arteta.

Ở cùng thời điểm của mùa giải, “Pháo thủ” giành nhiều hơn 2 điểm so với đội hình bất bại mùa 2003/04, ghi nhiều hơn 4 bàn và chỉ để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn.

Dù vậy, con đường để chạm tới mùa giải 2003/04 lịch sử vẫn còn rất dài. Arsenal cần duy trì hiệu suất cao, giành thêm 42 điểm trong 18 vòng đấu còn lại và giữ hàng thủ vững chắc nếu muốn tiệm cận thành tích của các học trò HLV Arsene Wenger năm xưa.

Sau trận thắng Bournemouth, tiền vệ Declan Rice nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 điểm trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Việc giành những chiến thắng trong loạt trận quanh Giáng sinh được xem là yếu tố then chốt giúp Arsenal tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua đường dài.

Ngày 9/1, thử thách lớn đang chờ Arsenal với cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch Liverpool trên sân Emirates ở vòng 21 Premier League.

