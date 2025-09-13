Arsenal 2-0 Forest: Gyokeres đệm bóng dễ dàng

Tối 13/9, Arsenal đối đầu Nottingham Forest trên sân nhà Emirates ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Vòng 4 Ngoại hạng Anh

Địa điểm: Sân Emirates (London, Anh)

Ghi bàn: Zubimendi (phút 32), Gyokeres (phút 47)

Diễn biến:

Ngay đầu trận, Gyokeres thể hiện sự nguy hiểm với pha dứt điểm từ xa.

Phút 13: Merino có cơ hội đối mặt thủ môn Forest nhưng dứt điểm không vào.

Phút 18, Arsenal gặp tổn thất lớn khi Martin Odegaard dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Ethan Nwaneri.

Phút 32: Từ quả phạt góc, Zubimendi tung chân bắt volley ngoài vùng cấm tung lưới Forest mở tỷ số cho Arsenal.

Phút 45+4: Gyokeres có pha lao vào dứt điểm sau đường căng ngang từ Eze nhưng bóng đi chệch cột.

Phút 47: Gyokeres đệm bóng dễ dàng vào lưới trống sau đường chuyền dọn cỗ của Eze.

Phút 59: Gyokeres suýt có cú đúp khi tung cú sút trái phá dội xà ngang Forest.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội:

Thống kê đáng chú ý:

- Nottingham Forest chỉ thắng 2 trong số 16 trận đấu tại Premier League với Arsenal. Đội khách hòa 4 thua tới 10.

- Cả hai chiến thắng của họ đều diễn ra tại sân nhà City Ground (vào các mùa giải 1996/97 và 2022/23).

- Phong độ của Forest gần đây khá tệ, khi họ chỉ giành được 4 điểm trong 9 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Thất bại trước West Ham đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp họ để thủng lưới.

- Mikel Arteta cũng có tỷ lệ đối đầu HLV Postecoglou cực tốt khi thắng 3, hòa 1 trận khi nhà cầm quân người Australia còn dẫn dắt Tottenham.