Arsenal 1-1 MU: Mbeumo lập công

Sau khi đánh bại Man City, MU tiếp tục đối diện thử thách khó nhằn mang tên Arsenal ở vòng 23 Premier League đêm 25/1.

MU gặp khó tại Emirates.

Trước Man City, MU trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với sự bất ổn trước đó. Dưới bàn tay của HLV tạm quyền Carrick, “Quỷ đỏ” chơi kỷ luật, chặt chẽ và đặc biệt hiệu quả về mặt chiến thuật.

Bruno Fernandes giữ vai trò nhạc trưởng, Bryan Mbeumo liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, trong khi Kobbie Mainoo cho thấy sự chững chạc vượt tuổi ở tuyến giữa. Dù Man City thi đấu dưới sức, chiến thắng của MU vẫn được đánh giá rất cao bởi cách họ kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội.

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Emirates hứa hẹn là một thử thách hoàn toàn khác. Arsenal của HLV Mikel Arteta đang được xem là đội bóng ổn định và toàn diện bậc nhất châu Âu hiện nay. “Pháo thủ” nổi bật với lối chơi giàu cường độ, khả năng pressing tầm cao và hệ thống phòng ngự chắc chắn, cùng những miếng đánh cố định cực kỳ hiệu quả.

Arsenal thể hiện phong độ ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Tinh thần của Arsenal cũng đang lên cao sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Inter Milan tại Champions League hồi giữa tuần. Trận đấu đó chứng kiến sự trở lại đầy cảm xúc của Gabriel Jesus, người lập cú đúp sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng.

Về phía MU, lợi thế lớn nhất của LV Carrick là quãng thời gian một tuần trọn vẹn để chuẩn bị cho trận đấu này. Nhiều khả năng, cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" sẽ giữ nguyên bộ khung và cách tiếp cận đã giúp MU đánh bại Man City, với mục tiêu ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi thời cơ phản công.

Trong bối cảnh Arsenal vừa phải căng sức tại châu Âu, thể lực có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng tới màn trình diễn của đội chủ nhà. Nếu tận dụng tốt điều đó và duy trì được sự kỷ luật, MU hoàn toàn có cơ hội giành điểm tại Emirates, trong một trận cầu được dự báo căng thẳng và giằng co đến những phút cuối.

